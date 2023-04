Korneuburg: Stadt setzt Mieterhöhung vorerst aus

Mit 1. April wäre eine Erhöhung des Richtwertmietzinses für die Gemeindewohnungen angestanden. Das hätte je nach Wohnung eine Mehrbelastung zwischen 40 und 90 Euro für die Mieter bedeutet. Bis auf Weiteres wird es keine Anhebung geben, das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen.

Hubert Keyl (FPÖ) fordert Verbesserung der Wohnsituation. Foto: privat, privat

Im zuständigen Ausschuss wird nun über Fördermöglichkeiten gesprochen, auch darauf hat man sich verständigt. Eine generelle Aussetzung der Mieterhöhungen, wie sie SPÖ und FPÖ jeweils in eigenen Dringlichkeitsanträgen forderten, wurde vor dem Beschluss intensiv diskutiert. Es sei Aufgabe einer Stadt, Menschen zu unterstützen, die sich das „Grundbedürfnis Wohnen nicht leisten können“, begründete SPÖ-Gemeinderat Thomas Pfaffl den Antrag.

Helene Fuchs-Moser (ÖVP): „Leute können sich Erhöhung einfach nicht leisten.“ Foto: privat, privat

Einig war man sich über den grundsätzlichen Handlungsbedarf. „Es gibt Leute, die haben nur 200 Euro zur Verfügung, da sind 40 Euro unglaublich viel Geld“, weiß Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser (ÖVP) aus Erfahrung. Sie ist Vorsitzende des Wohnungsausschusses. „Wir haben nichts davon, wenn wir mehr verlangen und die Leute es sich nicht leisten können“, ist für sie klar.

Auf die Bremse stieg ÖVP-Finanzstadtrat Alfred Gehart, der die Summe, auf die die Gemeinde durch die Aussetzung verzichtet, von den Antragsstellern einforderte. Auch eine Gemeinde müsse ausgeglichen wirtschaften, gab er zu denken.

Elisabeth Kerschbaum (Grüne) will bei Mietzinsförderung ansetzen. Foto: NÖN, NÖN

Bedenken, was die Treffsicherheit der generellen Aussetzung der Mieterhöhung betrifft, äußerte Grünen-Stadträtin Elisabeth Kerschbaum. Vom Einfrieren würden nur 41 Prozent aller Gemeindewohnungsmieter profitieren, weil nur die dem Richtwertmietzins unterliegen, alle anderen haben ohnehin eine günstigere Miete.

Kerschbaum plädierte dafür, die Mietzinsunterstützung, die es seit 2012 gibt, zu überarbeiten. In diese Form der Förderung kommen Mieter, deren monatliche Mietbelastung nach Ausschöpfung aller Bundes- und Landesförderungen 30 Prozent des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens übersteigt. „Das ist das optimale Mittel, da müssen wir ansetzen, um für finanzschwache Familien etwas zu tun“, forderte die Grünen-Stadträtin, die darin die sozial treffsicherste Methode ortet.

FPÖ ortete „Mängel in der Bausubstanz“

Die FPÖ brachte in ihrem Antrag auch die Zustände in den Gemeindebauten zur Sprache, auf die sie bei Hausbesuchen im Zuge des Landtagswahlkampfs aufmerksam gemacht wurde. FPÖ-Gemeinderat Hubert Keyl berichtete von „Mängeln in der Bausubstanz“, wie kaputten Böden und Schimmel an den Stiegenhauswänden. Er forderte eine schrittweise Verbesserung der Situation und die Möglichkeit für alle Fraktionen, mit je einem Mitglied an dem monatlichen Jour fixe mit der Hausverwaltung teilnehmen zu dürfen. Ein Wunsch, den Fuchs-Moser gerne erfüllen wird: „Ich bin sehr erfreut, dass sich in Zukunft alle Fraktionen in diesem sehr sensiblen Bereich aktiv einbringen wollen. Gemeinsam erarbeitete Maßnahmen sind rascher und leichter umzusetzen“, so die Vizebürgermeisterin.

Die Schimmelproblematik ist Fuchs-Moser durchaus bekannt: „Das Schimmelproblem hat sich verstärkt, weil die Leute weniger heizen und weniger lüften“, berichtete sie über die Ursachen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.