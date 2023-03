Stetteldorf/Rußbach: Ärzte-GmbH offiziell vorgestellt

Es war Anfang 2020, als sich Christian Gaga sich wegen einer Lehrpraxis vorgestellt hat. „Ich hatte per sofort gesucht, es hat gepasst“, sagt Medizinerin Sandra Hochfelsner. Der Einstieg begann aber dann mit zwei Wochen Verzögerung wegen einer Corona-Infektion. Nun haben die beiden vor wenigen Wochen eine Gruppenpraxis als gleichberechtigte Partner gegründet.

Der 33-jährige Gaga stammt aus Klausenburg in Rumänien, hat auch in seiner Heimat studiert. In Österreich ist er seit 2015, wohnt mit seiner Gattin in Mauerbach. Ihm gefällt die Arbeit in einer Landarztpraxis. Er hatte auch schon in Wien gearbeitet. Wegen der höheren Facharzt-Dichte habe er sehr viele Überweisungen ausgestellt. „Hier kann ich richtig Arzt, Allgemeinmediziner sein“, sagt er zum größeren Spektrum an Herausforderungen.

Die Idee einer Guppenpraxis ist schon fünf Jahre lang gereift, so Hochfelsner. „Allerdings muss auch die ethische Grundeinstellung des Partners passen“, sagt sie. Bei Gaga habe es gepasst. „Jetzt habe ich mehr Zeit für die Patienten“, erklärt die Medizinerin. Denn rund 1.600 Personen aus den beiden Gemeinden kommen jeden Monat in eine der beiden Ordinationen. Darunter sind auch sehr viele Kinder.

Hochfelser lobt auch ihre Patienten, „es hat keinerlei Vorurteile gegeben.“ Man sei gekommen, um sich den Neuen anzusehen. Aber gepunktet wurde letztlich mit Freundlichkeit und guter Behandlung.

97 Prozent der Primärversorgung erledigen die praktischen Ärzte, erklärte Bezirksärztevertreterin Martina Hasenhündl. Mit den Gruppenpraxen ist der Bezirk Vorreiter in Niederösterreich. Insgesamt acht Mal haben sich Ärzte zu einer GmbH zusammengefunden, vier Mal waren es Praktiker.

Die beiden Mediziner wechseln sich in den beiden Ordinationen ab. Da geht sich nun sogar für jeden ein freier Tag pro Woche aus.

