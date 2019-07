Die Kapelle in Naglern erstrahlt nach einer Generalsanierung in neuem Glanz. Die 1937 erbaute Kapelle wurde komplett überarbeitet, die Kosten belaufen sich auf rund 28.000 Euro. 16.000 Euro wurden von der Markgemeinde und dem Bauhof beigesteuert, 12.000 stammen aus der Pfarrgemeinde Naglern, also von der Bevölkerung.

Bürgermeister Horst Gangl freut sich über die vielen Spenden durch die Bewohner und spricht allen Menschen seinen Dank aus, die einen Beitrag geleistet haben.

Mit der Sanierung wurde im Mai dieses Jahres begonnen, die Fertigstellung erfolgte im Juli. Durchgeführt wurde eine Innensanierung mit Malerarbeiten und Reparaturen von Bildern. Weitere notwendige Arbeiten wurden am Dach und der Außenfassade durchgeführt.

Auch bezüglich Elektrik wurde etwas getan, wie auch bei der Heizung. Im Herbst werden noch neue Bäume gepflanzt, sie runden

dann das Bild der kleinen, beschaulichen Kapelle als neuer Blickfang der Ortschaft ab.