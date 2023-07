Gerasdorfer Stadtchef Vojta wird sein Amt im Jänner 2024 zurücklegen

Alexander Vojtasitzt seit dem Jahr 2000 im Gerasdorfer Gemeinderat und ist damit dienstältester Gemeindevertreter der Stadt. Nach mehr als 15 Jahren als Bürgermeister bereitet er jetzt eine geordnete Amtsübergabe vor. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, begründet Vojta. Ihm soll Hans-Jürgen Peitzmeier nachfolgen, wie die SPÖ-Gremien einstimmig entschieden haben.

Peitzmeier istseit dem Jahr 2015 im Gemeinderat und war seitens der SPÖ-Fraktion von 2017 bis 2020 für Verkehrsanliegen in der Gemeinde zuständig. Er ist in Kärnten aufgewachsen und lebt seit 2000 mit seiner Familie in Kapellerfeld. „Ich fühle mich geehrt, dass ich von meiner Partei für das Amt des Bürgermeisters nominiert wurde. Ich werde hart daran arbeiten, um das Vertrauen der Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger zu gewinnen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen“, verspricht er.

Vojta ist stolz, das Projekt Gymnasium heuer erfolgreich auf Schiene gebracht zu haben. „Ich habe viel Herzblut in das Gerasdorfer Gymnasium gesteckt“, betont er. Die Arbeit war letztlich von Erfolg gekrönt, Gerasdorf konnte den Standortwettbewerb für sich entscheiden. Die Grundstücke für Provisorium und Gymnasium-Neubau sind gesichert, das Gymnasium startet schon im September 2024 (die NÖN berichtete). „Heuer führen wir an allen drei Volksschulen die schulische Nachmittagsbetreuung ein. Föhrenhain erhält erstmals in seiner Geschichte einen eigenen Kindergarten. Das dritte Jugendzentrum der Stadt in Kapellerfeld wurde dieser Tage fertiggestellt. Unsere Kinder und Jugendlichen werden eine gute Zukunft haben“, bilanziert der scheidende Stadtchef.

Peitzmeier hat sich vorgenommen, „neue Initiativen und Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben der Gerasdorferinnen und Gerasdorfer weiter zu verbessern“. Seine inhaltlichen Schwerpunkte will er im Laufe des Jahres bekanntgeben. Sein Motto für die neue Herausforderung lautet: „Nur miteinander können wir füreinander da sein.“