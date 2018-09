Im Vergleich zum letzten Jahr wurde der Streckenverlauf aller Bewerbe leicht adaptiert, wodurch es beim Hobbylauf eine Länge von 5 Kilometer und beim Stadtlauf 10 Kilometer zu absolvieren gilt. Nach dem tollen Erfolg im Vorjahr, als sich rund 700 Läufer an den Start begaben, wurde auch dieses Jahr am Grundkonzept festgehalten.

Angefangen vom Knirpsenlauf für die Jahrgänge von 2013 und jünger über 450 Meter, dem Kinderlauf für die Jahrgänge 2012-2009 mit einer Streckenlänge von 900 Meter und dem Schülerlauf (Jahrgänge 2008-2003) über 1350 Meter, bis zum Nordic Walking Bewerb, ist für jede Alters- und Leistungsklasse etwas dabei. Der Stadtlauf kann auch als Vierer-Staffel zu je 2,5 Kilometer bestritten werden. Zusätzlich werden die Nachwuchsbewerbe Teil des neu geschaffenen Niederösterreichischen Nachwuchscups.

Dieser besteht aus insgesamt vier Veranstaltungen, wobei für die Teilnahme am Cup mindestens an zwei Laufbewerben teilgenommen werden muss. Insgesamt sind mit dem Gerasdorfer Stadtlauf, der zugleich Schauplatz des Finales ist und dem Seyringer Dorfarenalauf gleich zwei Veranstaltungen aus Gerasdorf Teil des Cups. Die weiteren Cupveranstaltungen sind der Wolkersdorfer Schlossparklauf und der Stammersdorfer Winzerlauf. Veranstalter Christoph Vetchy freut sich schon auf die 17. Auflage: „Nach dem erfolgreichen letzten Jahr, hoffe ich, dass dieses Jahr noch mehr Teilnehmern aus der Region mitlaufen. Mit der Initiierung des Nachwuchscups möchten wir den Spaß am Sport herausstreichen und damit Kinder und Jugendliche zum Laufsport bringen.“