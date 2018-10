LPD NÖ

Der Unbekannte (Fotos siehe oben, links und unten) hatte am 7. September gegen 9.15 Uhr in einem Supermarkt in Gerasdorf aus der Handtasche einer 79-jährigen Wienerin deren Geldbörse mit Bargeld und zwei Bankomatkarten gestohlen. Er behob kurz danach, laut Aussendung der Polizei zwischen 9.25 und 9.40 Uhr, bei den Geldautomaten zweier Banken in 21. Bezirk Bargeld.

"Dem 79-jährigen Opfer entstand dadurch ein Schaden von einem vierstelligen Eurobetrag", schilderte die Exekutive in ihrer Aussendung.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden nun Fotos veröffentlicht, anhand derer die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung bittet.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Gerasdorf bei Wien, unter Telefonnummer 059133-3224, erbeten.