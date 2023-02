Alexander Vojta: „Konzept der Vier-Tage-Woche ist aufgegangen“

Seit Anfang des Jahres arbeiten die Gerasdorfer Gemeindebediensteten nur noch vier Tage die Woche, bei gleichbleibender Stundenanzahl (die NÖN berichtete). So ist das Gemeindeamt nun freitags geschlossen, dafür gibt es aber Dienstag und Donnerstag eine verlängerte Öffnungszeit von 7.30 bis 19 Uhr. Das sollte vor allem berufstätigen Bürgern zugutekommen, für die es schwierig ist, vormittags das Amt zu besuchen. Nach mehr als einem Monat resümiert SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta nun: „Das Konzept ist voll aufgegangen.“

Donnerstagnachmittag kämen rund zehn Personen vorbei, in etwa dieselbe Anzahl wie früher freitagvormittags. Vojta vermutet jedoch, dass die Bürger sich erst umgewöhnen müssten und es in Zukunft mehr Besucher am Nachmittag geben könnte.

Durch freien Tag: Gasverbrauch verringert

Auch ob die Vier-Tage-Woche zu großen Energieeinsparungen führt, weiß der Bürgermeister noch nicht, dies müsse erst berechnet werden. Dank des freien Tages sei es nun aber möglich, den Gasverbrauch für das Wochenende früher herunterzufahren. Positiv sieht er bei der Vier-Tage-Woche vor allem die Auswirkungen auf die Gemeindebediensteten. So hätten die Mitarbeiter dank des freien Freitags nun mehr Zeit für ihre Familien und Hobbys, auch gäbe es aufgrund der Nachmittagsdienste nun weniger Überstunden.

Warum die Gemeinde sich nicht gleich für das arbeitnehmerfreundliche Modell der Vier-Tage-Woche mit verringerter Stundenanzahl entschieden hat, begründet der Bürgermeister mit rechtlichen Vorgaben des Landes Niederösterreichs: „Unseren Mitarbeitern stehen keine anderen vollen Dienstzeiten als die 40-Stunden-Woche zu. Wenn das aber gekürzt werden würde, wären wir voll dabei.“ Man könne rechtlich derzeit aber keinen Alleingang machen.

Generell sieht Bürgermeister Vojta aber keinen Nachbesserungsbedarf an dem neuen Arbeitskonzept: „Die Umsetzung war erfreulich einfach. Nun bekommen wir sogar Anrufe von anderen Gemeinden, die an dem Modell auch inte ressiert sind.“

