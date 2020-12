Dieser Wegabschnitt hat eine Länge von rund 3,5 Kilometern und wird vom landwirtschaftlichen Berufsverkehr und als Radweg genutzt.

In den letzten Jahren haben sich im Weg abschnittsweise Löcher gebildet, die nun mit Kantkorn gefüllt und ausgeglichen wurden. Der Begleitweg führt entlang der Uferlandschaft des Marchfeldkanals. Er hat in den letzten Jahren für die Naherholung und als Verbindung nach Wien und in das Marchfeld große Bedeutung bekommen und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta über die Fertigstellung: „Der Begleitweg am Marchfeldkanal bietet eine wunderbare Gelegenheit, den Naturraum zu erleben und sportlichen Aktivitäten nachzugehen.“