Gerasdorf bekommt Gymnasium

Jahrelang hatte sich die Stadt Gerasdorf bemüht und Vorarbeitet geleistet. Seit heute ist es fix: Gerasdorf bekommt ein Gymnasium. Das haben Bildungsminister Martin Polaschek und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Dienstagmittag in einer Pressekonferenz in St. Pölten verkündet. "Die Freude ist groß", sagte SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta in einer ersten Reaktion, "in Zukunft müssen Gerasdorfer Schülerinnen und Schüler nicht mehr den täglichen Schulweg nach Wien in Kauf nehmen." Die Schule wird sofort vom Bund übernommen.

Zwar wird der Zeitplan für das Neubau-Projekt erst in den nächsten Tagen und Wochen fixiert, einige Eckpunkte stehen aber schon fest: Die neue Schule wird 32 bis 36 Klassen mit rund 600 Schülern beherbergen, die Gesamtkosten bewegen sich rund um 35 Mio. Euro. Geplant ist außerdem ein Provisorium neben der Mittelschule, das vor der Fertigstellung des Neubaus in Betrieb gehen soll.

Dass Gerasdorf den Standort-Wettbewerb für sich entscheiden konnte, hat mehrere Gründe: Nicht nur hat sich die Stadtgemeinde im südlichen Stadtzentrum - den genauen Standort will man noch nicht verraten - ein Grundstück für den Neubau gesichert, auch die gute Verkehrsanbindung und die Zusage der Gemeinde, die Zwischenfinanzierung zu tragen, haben den Ausschlag gegeben.

"Gerasdorf bei Wien wird in den nächsten Jahren unter Beweis stellen, dass diese Entscheidung richtig war", verspricht der Stadtchef. Die Entscheidung für ein Gymnasium werde der weiteren Entwicklung der Stadtgemeinde positive Impulse verleihen, ist er überzeugt und er folgert: "Die Bildungsstadt Gerasdorf bei Wien hat in Zukunft ein lückenloses Angebot vom Spatzennest bis zur Matura."

