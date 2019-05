Seitens der Bevölkerung gab es in letzter Zeit immer wieder Hinweise, dass Fußgänger vor allem in der Dämmerung und in der Nacht sehr schlecht und oft zu spät zu sehen sind. „Um solch gefährlichen Situa tionen vorzubeugen, wurden seitens der Stadtgemeinde Gerasdorf reflektierende Signalkrägen und Schnappbänder angeschafft, die die Bürger nun kaufen können“, berichtet Gerasdorfs Vizebürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ).

Ab sofort sind diese im Gerasdorfer Rathaus käuflich zu erwerben: Ein Schnappband kostet 1 Euro, ein Signalkragen ist für 2 Euro erhältlich.