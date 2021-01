Der Gerasdorfer Gemeinderat hat sich einstimmig gegen die Erschließung der Schotter- und Kiesgewinnungszone ausgesprochen. Im NÖN-Gespräch erklärt SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta, welche Bedenken er hat und welche Kompromisse für ihn in Frage kommen.

NÖN: Die Firma Kovanda hat um eine Bewilligung einer Kiesabbaufläche im Ausmaß von 4,9 Hektar auf einem entsprechend gewidmeten Areal angesucht. Was stört Sie an dem Projekt?

Vojta: Der Gemeinderat hat einstimmig gegen das Projekt gestimmt und vertritt damit die ganz große Mehrheit der Bevölkerung. Wir haben die Verantwortung, den Naherholungsraum zwischen den fünf Ortsteilen, die grüne Lunge, zu erhalten. Unsere Generation kann nichts dafür, was in den 50er- und 60er-Jahren beschlossen wurde, da gab es andere wirtschaftliche Prioritäten. Gerasdorf ist zu einer beliebten Wohngegend geworden. Wir haben Sorge, dass dieses Projekt der Startschuss für weitere ist.

Die Mischanlage der Firma Kovanda ist nur 680 Meter entfernt, der Weg entsprechend kurz. Das ist doch aus umweltpolitischer Sicht besser, als wenn der Kies auf langen Verkehrswegen aus dem Ausland herangekarrt werden muss?

Vojta: Global gesehen mag das stimmen, für Gerasdorf ist das jedoch kein Vorteil. Die Belastung zwischen den Ortsteilen ist enorm, im Naherholungsraum und im Wohngebiet. Es gibt in Gerasdorf schon genügend bewilligte Abbauflächen, man sollte zuerst dort fertig abbauen.

Aber grundsätzlich sind die Eignungszonen ja für diesen Zweck ausgewiesen?

Vojta: Da sehen wir einen Auftrag an den Gesetzgeber. Jetzt ist der Landesgesetzgeber dran! Es gibt einige Punkte, aufgrund derer das Projekt aus rechtlicher Sicht nicht genehmigt werden dürfte. Wenn wir uns jetzt nicht um Änderung bemühen, trifft das Generationen.

Die Firma Kovanda hat über 100 Mitarbeiter, lebt vom Kiesabbau und zahlt Kommunalsteuer. Hat die Gemeinde nicht auch eine Verantwortung gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb?

Vojta: Die übernehmen wir voll! Ich habe volles Verständnis für die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens und wir unterstützen mit Aufträgen. Aber die Arbeitsplätze und das wirtschaftliche Bestehen sind nicht abhängig von dieser Schottergrube, da geht es nur um einen zusätzlichen Preisvorteil. Es ist nicht einzusehen, dass deswegen die Bevölkerung Beeinträchtigungen hat. Und wenn Herr Kovanda sagt, er würde Arbeitsplätze verlieren, stelle ich eine provokante Frage: Braucht er mehr Mitarbeiter, wenn er 500 Meter fährt oder wenn er den Kies aus Markgrafneusiedl bringt? Das kostet ihn zwar etwas mehr, aber er würde fünf Mitarbeiter mehr beschäftigen.

Firmenchef Leopold Kovanda hat im NÖN-Interview gesagt, er fühlt sich von der Politik im Stich gelassen ...

Vojta: Damit meint er Landes- und Bundespolitiker und Vertreter der Wirtschaftskammer. Wir tun alles für ihn, was in unserem Bereich steht.

Gibt es noch eine Gesprächsbasis mit Herrn Kovanda?

Vojta: Ich denke, die Gesprächsbasis ist für ihn da, wenn das Verfahren vorbei ist. Das Verfahren ist jetzt angesetzt, da konzentriert er sich darauf. Herr Kovanda will seinen Anspruch geltend machen, das ist keine Vo raussetzung für eine Mediation.

Gibt es vonseiten der Politik Vorschläge für einen Kompromiss für Bürger und Wirtschaft?

Vojta: Wir haben schon Vorschläge gemacht. Es gibt einen anderen Unternehmer in Gerasdorf, der Kiesabbauflächen hat und ein Betonmischwerk will. Kovanda hat ein Betonmischwerk und sucht weitere Kiesabbauflächen. Die beiden könnten ja kooperieren.

Schon die Hügeldeponie – jetzt Schafberg – war ein Konfliktpunkt zwischen der Firma Kovanda und der Stadtgemeinde. Mithilfe eines Mediationsverfahrens wurde eine Lösung gefunden, die im Generationenvertrag gipfelte. Warum ist das jetzt nicht möglich?

Vojta: Wenn beide Seiten an einer echten Lösung interessiert sind, ist das sicher möglich. Es ist schade, dass das Land die Verantwortung an die untere Ebene schiebt. Dabei entscheiden Landes- und Bundesgesetze. Es ist unerträglich und unzumutbar, dass die Gemeinde kein Mitspracherecht hat. Ich habe die Sorge, wenn das nicht geregelt wird, dass es dann zu echten Konflikten in der Bevölkerung kommt. Das gilt es zu verhindern.