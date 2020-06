Jetzt machen die Bürger mit einer Unterschriftenaktion gegen das Schottergruben-Projekt mobil. Wie berichtet, hat ein Gerasdorfer Unternehmen bei der Bezirkshauptmannschaft um eine Bewilligung für den Abbau von Schotter angesucht. Der Gemeinderat hat sich zwar einhellig gegen das Projekt ausgesprochen, er ist aber nicht die Behörde, die letztlich entscheidet.

Derzeit läuft ein Umweltverträglichkeitsprüfungs-Feststellungsverfahren seitens des Landes NÖ. Das Areal nördlich des Marchfeldkanals wurde in den 1990er-Jahren vom Land NÖ als „Schottergewinnungs- und Eignungszone“ eingestuft. Die Initiatoren der Unterschriftenliste, die namentlich nicht genannt werden wollen, befürchten eine Zerstörung von unwiederbringlichen Naherholungsgebieten und fruchtbaren Äckern im Ausmaß von 200 Hektar, „das entspricht der eineinhalbfachen Fläche Kapellerfelds“, so die Aktivsten, die im Fall einer Realisierung des Projekts eine enorme Lärm- und Staubelastung für alle Ortsteile erwarten. „Wir fordern den sofortigen Stopp und verlangen Feinstaubmessungen in allen Ortsteilen sowie an den Hauptverkehrsstraßen“, fordern sie in ihrem Schreiben, das sie mit „Stoppt den Wahnsinn der Zerstörung“ betiteln.

Freiwillige Helfer der Bürgerinitiative sind seit 15. Juni eine Woche lang in der Gemeinde unterwegs, um Unterschriften zu sammeln. Aber auch in Apotheken und Trafiken vor Ort wurden entsprechende Listen aufgelegt. „Je mehr Unterschriften erzielt werden können, desto größer wird die Chance sein, sich Gehör zu verschaffen“, hoffen die Initiatoren auf zahlreiche Unterstützer.