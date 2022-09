Die Geschichte verbindet Städte

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Begonnen hat die Städtefreundschaft zwischen Gerasdorf und der ungarischen Stadt Tótkomlós bei der „MENSCH Award“-Verleihung im Mai 2022, bei der der ungarische Bürgermeister Zoltán Zsura auf Besuch war und Gerasdorfs Bürgermeister Alexander Vojta die Partnerschaft vorgeschlagen hat. In der Gemeinderatssitzung im Juni wurde einstimmig der Beschluss dazu gefasst, am 20. August wurde die Städtepartnerschaft in Tótkomlós offiziell besiegelt und unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist der kulturelle und wirtschaftliche Austausch der beiden Städte.

Eine traurige Geschichte verbindet die Stadtgemeinde Gerasdorf mit der nunmehrigen Partnerstadt. Die ungarische Familie Benedek-Braun aus Tótkomlós war Teil der 280 jüdischen Zwangsarbeiter, die 1944 im Judenlager Gerasdorf interniert waren. Zum Gedenken wurde eine Gasse in Gerasdorf nach Rósza Braun (Mutter von István Gábor Benedek) benannt.

Die Geburtsstadt des Gerasdorfer Ehrenbürgers István Gábor Benedek befindet sich rund 450 Kilometer von Gerasdorf entfernt. Die Gemeinde mit slowakischen Wurzeln liegt in der ungarischen Tiefebene, 177 Kilometer sudöstlich der Hauptstadt Budapest und 15 Kilometer nördlich der Grenze zu Rumänien. Tótkomlós hat rund 5.600 Einwohner.

„Unsere vierköpfige Delegation war überwältigt von der Gastfreundschaft und der herzlichen Aufnahme, die uns entgegengebracht wurde. Bürgermeister Zoltán Zsura und sein Team haben uns wie in eine große Familie aufgenommen“, war Vojta dankbar.

