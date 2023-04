Dieb verließ Supermarkt mit vollem Einkaufswagen

Weit kam ein Ladendieb in Gerasdorf nicht: Der Mann verließ am 28. März eine Supermarkt-Filiale mit einem vollen Einkaufswagen, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er allerdings von einem Mitarbeiter beobachtet, der sofort einen Security-Mitarbeiter und die Polizei verständigte.

Der beiden liefen gemeinsam zu dem unbekannten Täter, der die Waren in einen Pkw mit polnischem Kennzeichen verlud. Als der Täter dies bemerkte, stiegen er und seine Begleitung in das Fahrzeug und flüchteten. Von Bediensteten der Polizeiinspektion Gerasdorf wurden sofort entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die vorerst negativ verliefen.

Ein paar Stunden später nahm ein außer Dienst befindlicher Beamter der Polizeiinspektion Gerasdorf einen verdächtigen Pkw auf der A 5 in Fahrtrichtung Brünn wahr und verständigte die Einsatzkräfte. Der Pkw konnte von Bediensteten der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut bei der Ausfahrt Poysdorf angehalten werden. Der Lenker, ein 38-jähriger polnischer Staatsbürger, zeigte sich zu dem Ladendiebstahl geständig. Seine Mitfahrerin, eine 31-jährige polnische Staatsbürgerin, soll von dem Diebstahl nichts gewusst haben, da sie im Pkw gewartete habe.

Bei einer Nachschau an der Aufenthaltsadresse des Beschuldigten in 1150 Wien konnten Lebensmittel, die von dem Ladendiebstahl stammten, aufgefunden und sichergestellt werden. Der 38-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Diese ordnete eine Diversion an, welche vom Beschuldigten bezahlt wurde.

