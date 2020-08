Vor knapp einem Jahr ist der Spatenstich erfolgt, Mitte August fand die Gleichenfeier des Bauobjektes „Begleitetes & gefördertes Wohnen“ - der erste Teil des Projektes „Generationendorf Gerasdorf“ - statt. Insgesamt 35 Wohnungen, davon 21 Wohnungen für „Begleitetes Wohnen“, werden bis März 2021 fertiggestellt.

Die Gleichenfeier wurde durch Andreas Holzmann, Obmann der Baugenossenschaft Mödling, eröffnet. Der Abgeordneter zum Nationalrat Andreas Minnich in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Alexander Vojta richteten Grußworte an die Gäste. Im Rahmen der Tradition durften Gleichenbaum, Gleichenspruch und Gleichengeld nicht fehlen. Anschließend war für die Gäste mit freundlicher Unterstützung des Generalunternehmens Karl Seidl Bau ein Imbiss vorbereitet.

Das Besondere an diesem Projekt: Die Baugenossenschaft Mödling setzt hier den ersten Teil des „Generationendorf Gerasdorf“ um. Zwei Wohnformen unter einem Dach sind gleichbedeutend mit gelebter Inklusion, also der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen in unterschiedlichem Alter und besonderen Bedürfnissen.

Vojta: „Endlich wieder leistbares Wohnen“

Schon im nächsten Jahr soll der Startschuss für 35 Wohnungen der Förderschiene „Junges Wohnen“ folgen. Bürgermeister Alexander Vojta blickt mit großer Begeisterung in die Zukunft: „Ich freue mich sehr, dass das Generationendorf jetzt startet. Im März ist das Gebäude bezugsfertig. Wichtig ist mir, dass die ältere Bevölkerung hier gut versorgt ist und für die Jungen gibt es endlich wieder leistbares Wohnen in Gerasdorf bei Wien.“