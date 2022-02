Ein Paradies für Leseratten: Neue Bücherei hat eröffnet

Eigentlich hätte die Bücherei schon 2021 fertiggestellt sein sollen, doch Corona verzögerte die Bauphase um ein Jahr. So kam es erst am 2. Februar 2022 zu einem „Soft Opening“, eine größere Eröffnungsfeier folgt, wenn sich die pandemische Lage beruhigt hat.

Nichtsdestotrotz kann sich die Bücherei bereits über viele neue Besucher freuen. „Wir haben innerhalb der letzten Tage schon 13 Neueinschreibungen und zwei Jahresmitgliedschaften bekommen“, lächelt Bibliotheksleiterin Claudia Hoffmann. Besonders junge Familien sind von der Bücherei begeistert, denn von den 6.200 Medien sind mehr als ein Drittel Kinderbücher. Ein Highlight bietet auch die Spielothek: Im Obergeschoß finden sich über 300 verschiedene Spiele, die ausgeliehen oder auch vor Ort gespielt werden können. „Spiele tragen zur Lese- und Sprachförderung bei und sind eine Einladung zur Geselligkeit“, schwärmt Bildungsstadtrat Christian Hoffmann (SPÖ), der gemeinsam mit Baustadtrat Andreas Zein (FPÖ) das Projekt „Bibliothek“ initiiert hat.

Wir haben eine Bibliothek des 21. Jahrhunderts geschaffen.“ Christian Hoffmann Bildungsstadtrat

Der Neubau beherbergt die Medien der Bücherei Gerasdorf-Oberlisse, in nächster Zeit wird außerdem der Bestand aus der ehemaligen Bibliothek Gerasdorf hinzugefügt. Die zwei Standorte waren nicht mehr zeitgemäß und zu klein für neue Bücher. „Vorher waren wir in einem 50-Quadratmeter- Keller. Jetzt hier so viel Platz zu haben, ist ein Traum“, schwärmt Bibliothekarin Hoffmann. Das neue Gebäude in der Schulgasse ist zweistöckig und dank großen Fenstern und offenen Räumen lichtdurchflutet. Neben verschiebbaren Bücherregalen gibt es auch Tische und Sitzmöglichkeiten sowie eine kleine Arena im Freien, in der im Sommer an der frischen Luft gelesen werden kann.

Inmitten des Untergeschoßes befindet sich außerdem eine kleine Tribüne, auf der in Zukunft Veranstaltungen abgehalten werden können. Neben Lesungen und Vorträgen sind auch Kooperationen mit Schulen wie Schreibwettbewerbe geplant. Besonders die gegenüberliegende Volksschule profitiert von der neuen Bücherei: Corona-bedingt gibt es derzeit nur einen Büchertausch übers Fenster, doch bald sollen ganze Klassen zum Lesen vorbeikommen. Auch Claudia Hoffmanns Initiative „Lesekids“ wird die neuen Räumlichkeiten für Veranstaltungen nutzen.

Bibliotheksmitarbeiter Emil Hoffmann, Bibliotheksleiterin Claudia Hoffmann, Baustadtrat Andreas Zein und Bildungsstadtrat Christian Hoffmann freuen sich über die neue Bücherei. Foto: Foto Hehle

Damit sich möglichst viele das Lesevergnügen leisten können, ist das Ausleihen von Büchern für Kinder gratis. Erwachsene können sich kostenlos einschreiben, doch wöchentlich wird pro Buch eine Gebühr von 10 Cent fällig. Zum Ausborgen eines Spiels müssen altersunabhängig 40 Cent pro Woche bezahlt werden. Wer sich um 20 Euro eine Jahresmitgliedschaft zulegt, kann zusätzlich auf ein großes digitales Angebot zugreifen.

Die Bibliothek kooperiert nämlich mit dem Online-Portal „noe-book“, auf dem neben E-Books auch Zeitungen, Filme und Hörspiele verfügbar sind. „Wir haben eine Bibliothek des 21. Jahrhunderts geschaffen“, freut sich Stadtrat Hoffmann. Die Endabrechnung stehe zwar noch aus, sagt Stadtrat Zein, aber auch der beschlossenen Kostenrahmen wurde eingehalten.

Wer sich selbst ein Bild machen will, kann das mittwochs von 16 bis 18 Uhr, freitags von 11 bis 14 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr tun.

