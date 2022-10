Keine Post zugestellt: Bürgermeister greift jetzt ein

Die Klagen werden immer lauter: In der Stadt Gerasdorf und in der Gemeinde Enzersfeld warten Bürger seit Wochen vergeblich auf ihre Post. Beide Gemeinden werden von der Zustellbasis Wolkersdorf betreut. Mittlerweile spricht auch der Gerasdorfer Bürgermeister von einer „unerträglichen Situation“.

Die Post bestätigt die Probleme: „Es gab in den letzten Wochen in unserer Zustellbasis in Wolkersdorf durch Krankenstände eine verzögerte Zustellung und wir konnten den – zurecht an uns gestellten – Qualitätsansprüchen nicht immer gerecht werden“, erklärt Postsprecher Michaela Homola die Situation.

Probleme bei Zustellung schon seit Anfang Juni

Auch in den sozialen Foren gehen die Wogen mittlerweile hoch. Einige berichten, dass sie seit Wochen keine Post mehr im Briefkasten hatten. Beschwerden bei der Post würden stets mit dem Hinweis auf Personalmangel abgetan, ärgern sich die Postkunden.

„Einmal kommt gar nichts, dann geht der Postkasten wieder über“, schildert Christian Bachinger aus Gerasdorf. Bereits seit Anfang Juni würde die Zustellung nicht funktionieren, teilweise bleiben Briefe auch verschwunden. Im konkreten Fall erhielten seine Eltern statt einer Rechnung gleich eine Mahnung – inklusive zehn Euro Mahngebühren. Und statt des eingeschriebenen Briefs wurde gleich der gelbe Zettel zugestellt, „obwohl wir zu Hause waren“, wie Bachinger betont.

In Seyring weiß er von einem Vorfall, wo die Post anstatt im Briefkasten am Autodach lag. Jetzt sorgt er sich, ob die Wahlkarten für die Bundespräsidentenwahl rechtzeitig eintreffen.

Die Beschwerden sind auch an der Stadtgemeinde Gerasdorf nicht vorübergegangen. „Teilweise bekommen Straßenzüge gar keine Post“, weiß Stadtchef Andreas Vojta, „das ist ein unzumutbarer Zustand.“ Man habe bisher nur an die Hotline der Post verweisen können. Da eine Verbesserung der Situation weiter auf sich warten lässt, geht man nun aber in die Offensive: „Wir werden die Leiterin des Verteilerzentrums zu einem Termin ins Rathaus bitten“, kündigt er an.

Laut der Post sind mittlerweile alle Probleme behoben. „Vergangenen Samstag wurden die restlichen Sendungen zugestellt und wir haben aktuell keine Rückstände mehr“, beruhigt Homola. Auch soll ein neuer Mitarbeiter in dem Zustellgebiet wieder für die gewohnte Qualität der Zustellung sorgen.

Die Probleme begründet der Postsprecher mit der Situation am Arbeitsmarkt, verbunden mit Krankenständen von Mitarbeitern. „Dass wochenlang keine Zustellung erfolgt ist, können wir aber ausschließen“, betont der Sprecher auf NÖN-Anfrage.

Wurm steckt im System

