Die Elektrifizierung der Feldbrunnen – ein ökologisches Landwirtschaftsprojekt – wurde nach vierjähriger Planungsphase und knapp einjähriger Umsetzungszeit vollendet. Das wurde seitens des Planungsteams der E-Beregnung OG Gerasdorf kürzlich bekannt gegeben.

Ziel des Projekts war, bestehende Feldbrunnen, die zur Bewässerung eingesetzt werden, mit Strom - genauer gesagt mit erneuerbarer anstatt fossiler Energie - zu versorgen. Dieselaggregate sollten damit modernen und umweltfreundlichen Elektropumpen weichen. Neben den baulichen Maßnahmen wurden kürzlich nun auch die Stromlieferverträge abgeschlossen; damit fand das Projekt seinen Abschluss.

„Da diese Elektropumpen nun bestehende Dieselaggregate ersetzen, können rund 150.000 Liter Diesel pro Jahr ein-gespart werden.“ Josef Neumayr, Obmann E-Beregnung Gerasdorf OG

Sowohl für die Umwelt als auch die Anrainer und die Landwirte stellt dieses Projekt eine Win-win-Situation dar: „Da diese Elektropumpen nun bestehende Dieselaggregate ersetzen, können rund 150.000 Liter Diesel pro Jahr eingespart werden“, sagt Josef Neumayr, Obmann der E-Beregnung Gerasdorf OG.

Zudem soll die Lärmbelästigung, die durch die Dieselaggregate gegeben ist, der Vergangenheit angehören. Trotz der angekündigten Vollendung des Projekts gibt sich Andreas Strodl, der in unmittelbarer Nähe eines Dieselaggregats in der Jägerstraße/Oberlisse wohnt, nicht zufrieden: „Wann werden die Elektropumpen tatsächlich in Betrieb genommen?“, fragt er sich. Auch weiterhin würden die alten Dieselaggregate auf den Feldern stehen, und selbst die Installation der E-Anschlüsse sei erst grob erfolgt.

Dieselaggregate noch bis Jahresende im Einsatz

Neumayr erklärt auf NÖN-Anfrage, dass das Projekt zwar abgeschlossen sei, eine elektrische Bewässerung der Felder in dieser Saison allerdings nicht mehr umsetzbar wäre: „Derzeit ist der Wechsel zu den Elektropumpen zu aufwendig, gegen Ende des Jahres wird der Umbau auf das elektrische System hingegen erfolgen“, lässt er wissen. Deshalb würden die Dieselaggregate noch auf den Feldern stehen.

Zudem dürfe nicht vergessen werden, so Neumayr, dass nicht alle Betriebe ihre Felder elek trisch bewässern werden. Rund 70 Prozent der Landwirte seien zwar auf die ökologische Feldbewässerung umgestiegen, die restlichen Betriebe würden ihre Flächen hingegen weiterhin mithilfe von Dieselaggregaten bewässern. „Das ist insbesondere bei Betrieben, die ihre Felder kaum bewässern müssen, der Fall“, betont der Obmann im NÖN-Gespräch.