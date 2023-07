Gerasdorf Feuerwehr bei Waldbrand nahe der Wiener Stadtgrenze im Einsatz

Foto: www.BilderBox.com, www.BilderBox.com

M ehrere Feuerwehren sind am Sonntag bei einem Wald- und Flurbrand in Seyring in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) im Einsatz gestanden.

Die Helfer wurden kurz vor 14.30 Uhr verständigt. Anrufer, die auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) unterwegs waren, hatten laut Bezirksalarmzentrale den Brand nahe der Wiener Stadtgrenze bemerkt. Neben sieben Feuerwehren waren auch die Waldbrandgruppe Stockerau und die Berufsfeuerwehr Wien im Einsatz, hieß es auf Anfrage.