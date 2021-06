„Ich bin sehr erschüttert“, schreibt Tierschützerin Elisabeth Kern aus Gerasdorf in einem Facebook-Beitrag, der ein breites Echo in den sozialen Medien fand. Grund für ihre Betroffenheit ist ein Reh, das den Weg aus einem eingezäunten Feld in Föhrenhain nicht mehr herausgefunden hatte und so auch wenige Tage später verstarb.

Kurz davor wurde die Tierschützerin, die in Gerasdorf für ihr diesbezügliches Engagement bekannt ist, noch von Anrainern telefonisch darüber informiert. Diese hätten schon länger das Reh, das verzweifelt nach einem Ausgang suchte, beobachtet. Sie hätten auch versucht, Hilfe zu holen, die laut ihren Angaben aber ausblieb.

In weiterer Folge wurde dann Tierschützerin Kern kontaktiert: „Ich habe mich dann auf den Weg zu diesem Feld gemacht“, erzählt sie, doch die Hilfe sei zu spät gekommen. Sie fand das Reh nur noch tot vor dem Zaun liegend auf.

Bei näherer Betrachtung der Umzäunung bemerkte Kern recht schnell, dass diese an einer Stelle tiefer war als an den anderen. Hier dürfte das Reh in das Feld gekommen sein, vermutet sie. Vor lauter Panik sei es dem Tier dann aber nicht mehr möglich gewesen, die Stelle zum Verlassen des Grundstücks wieder zu finden.

Kern will Gespräche mit Landwirten suchen

Für die Tierschützerin steht nun fest: Man müsse Alternativen zu den eingezäunten Feldern finden, „diese sind im Allgemeinen ein sehr leidiges Thema für die Tiere“, betont sie. Des Öfteren musste Kern schon Erfahrungen mit ähnlichen Situationen machen.

Mittels ihres Facebook-Postings wollte die Tierliebhaberin auf diese Problematik aufmerksam machen: „Ich glaube, dass diese den Bauern und auch vorbeigehenden Leuten oft nicht so bewusst ist.“ Um weitere Todesfälle von Tieren auf diesem Feld zu verhindern, möchte die Gerasdorferin das Gespräch mit dem Landwirt suchen, mit dem Ziel, die tiefere Stelle des Zaunes zu sichern. Bis dahin will Kern aber noch ein Auge auf das Feld werfen, um so weitere Unfälle verhindern zu können.

Zäune für Landwirte nicht verzichtbar

Der Landwirt, auf dessen Feld sich das Reh verirrt hatte, möchte anonym bleiben, betont aber, dass er das Wildtier nicht bemerkt habe. „Wenn mir auffällt, dass sich ein Tier innerhalb der Umzäunung befindet, dann handle ich auch sofort“, betont er. Die Stelle, an der das Reh ins Feld gelangt ist, werde er sich genauer ansehen und bei Möglichkeit auch ausbessern, versichert er gegenüber der NÖN.

Aus eigener Erfahrung weiß Stadtrat und Landwirt Jürgen Trimmel, dass Umzäunungen zur Vermeidung eines Wildschadens vorübergehend eingesetzt werden müssen. Auch bei jenem Landwirt, in dessen Feld sich das Reh verirrte, war dies der Fall. Sollte dies jemand bemerken, „soll er die Polizei rufen“, erklärt Trimmel. Diese verständigt dann auch den Jagdleiter.

In dem aktuellen Fall dürfte dieser allerdings nicht angerufen worden seien, meint der Stadtrat, der Rücksprache mit dem Jagdleiter hielt.