Am 2. Mai öffnen wieder alle Geschäfte im G3 Shopping Resort. "Das Gerasdorfer Einkaufszentrum ist für das Comeback unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen sehr gut vorbereitet", betont Center-Managerin Funda Caglar. Diese reichen von zusätzlichen Desinfektionsspender für Kunden und Mitarbeiter über Abstandsmarkierungen. Besucher im Center werden durch Frequenzzählanlagen gemessen, um die Besucherzahl im Einkaufszentrum zu steuern. Zudem setzen auch die Mieter entsprechende Schutzmaßnahmen wie z.B. Schutzmasken, Abstandsregeln und Schutzscheiben um. Die Gastronomie bietet aufgrund der Regierungsvorgaben ausschließlich den Verkauf am Tresen an.

Das G3 Shopping Resort unterstützt nun auch die Initiative "Gerasdorf zeigt Herz". Zur Erinnerung: Die Initiative hilft der Risikogruppe bei täglichen Einkäufen und Besorgungen. Unter der Hotline 02246/2272 2272 (Montag bis Samstag 8 bis 16 Uhr) können sich Gerasdorferinnen und Gerasdorfer melden, wenn sie Unterstützung bei ihren Einkäufen benötigen und erhalten eine kostenlose Zustellung.

Ab 27. April ist die kostenlose Zustellung auch im G3 Shopping Resort Gerasdorf möglich. „Wir möchten unseren Beitrag leisten in der schwierigen Zeit und unsere Kunden unterstützen, die Hilfe beim Einkaufen benötigen. Viele ältere Menschen haben nicht die Möglichkeit ihren Einkauf für den täglichen Bedarf zu tätigen bzw. haben keine Bekannte oder Verwandte, die für sie den Einkauf erledigen können“, so Caglar. „Ab 2. Mai können wir neben der Grundversorgung, die Bestellungen auch in allen anderen Shops bedienen, unter anderem in der Gastronomie, die Take-Away anbieten.“

Das G3 Shopping Resort unterstützt die Gerasdorfer Hilfsaktion mit einer Spende als Dankeschön für den ehrenamtlichen Einsatz der Freiwilligen. Für die Kunden wiederum sind kleine Geschenke – als kleine Freude in der schwierigen Zeit - von Geschäften im G3 Shopping Resort geplant.

„Ich freue mich über die Kooperation der Stadtgemeinde mit dem G3 Shopping Resort Gerasdorf, welche ich diese Woche abschließen konnte. Dadurch wird unserer Aktion "Gerasdorf zeigt Herz" unterstützt", freut sich Bürgermeister Alexander Vojta.