Das G3 Shopping Resort besteht aus rund 58.000 m² Einkaufszentrum und weiteren ca. 12.000 m² Fachmarktzentrum. Das Shoppingcenter wurde 2012 eröffnet und befindet sich seit 2014 im Management der ECE Projektmanagement Austria GmbH.

Seit 2011 arbeitet die Managerin bei der ECE – zunächst in der Leasing-Abteilung. Nach der Absolvierung eines internen 18-monatigen Führungsausbildungsprogramms der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG mit Stationen in der Europa Passage Hamburg, im Milaneo in Stuttgart und in der Waterfront Bremen übernimmt die 30-Jährige als Center Manager die Leitung des Shoppingscenters in Gerasdorf bei Wien.

„Das G3 Shopping Resort ist architektonisch eines der schönsten Center Österreichs und für seine angenehme Shoppingatmosphäre bekannt“, ist sich Faustmann sicher. „Neben dem Einkauf bieten wir unseren Kunden Erlebnisse. Wir schaffen unvergessliche, schöne Momente, an die sich unsere Kunden gerne zurückerinnern. Das ist es, warum mir die Arbeit so viel Spaß macht – es geht darum, Menschen eine Freude zu bereiten“, so Faustmann.