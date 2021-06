Das Projekt wurde bereits im vorigen Jahr umgesetzt, und „aufgrund des tollen Erfolgs haben wir uns dazu entschieden, das Projekt Urban Gardening zu erweitern“, teilt Vizebürgermeister Dietmar Ruf als Initiator des Projekts mit.

Seit Neuestem stehen nun weitere 23 Gartl-Parzellen in der Dr.-Bruno-Simlinger-Gasse zum Anbau von Obst und Gemüse für interessierte Gärtner bereit. Besteht Interesse an einer Parzelle, sollte man nicht allzu viel Zeit bis zur Anmeldung verstreichen lassen: Acht Parzellen seien nämlich schon vergeben, so Ruf. Weitere 15 Anbauflächen sind noch um 59 Euro pro Saison zu haben. Im Rathaus, in der Abteilung Bürgerservice, ist die Anmeldung möglich.

Auch andere Ortsteile in Gerasdorf könnten sich bald diesem Trend anschließen: „Aufgrund der hohen Nachfrage möchten wir dieses Projekt auch auf weitere Ortsteile ausdehnen“, verrät Ruf. Ziel dabei sei es, möglichst vielen Bürgern, die keinen Garten besitzen, auch eine Möglichkeit zum Anbau von Obst und Gemüse zu gewähren.