Generationendorf: Unklarheiten bei Wohnungsvergabe

Wie in der vorherigen Woche berichtet, gibt es im Gerasdorfer Generationendorf noch offene Fragen, was erwünschte Zubauten wie etwa eine Pflegetagesstätte betrifft. Doch auch zu den bereits bestehenden Gebäuden äußern betroffene Anrainer nun ihre Bedenken.

So wundern sich auch einige Leser der NÖN über das System der Wohnungsvergaben. Mit „Jungem Wohnen für Gerasdorfer“ habe die Gemeinde die geförderten Wohnungen beworben, doch dabei würden viele Appartements gar nicht an die heimische Bevölkerung gehen, heißt es in einem dem Schreiben an die NÖN. Andreas Holzmann, Obmann der MöGen, weist das nicht ab. Tatsächlich dürfe man gar keine Gerasdorfer bei der Vergabe bevorzugen, meint er. „Wir bauen ja nicht für die Gemeinde, sondern für das Bundesland“, stellt Holzmann fest. Bei der Vergabe würde man sich stattdessen an Kriterien wie dem Wohnungsbedarf, sozialen Hintergründen und dem Datum der Anmeldung orientieren. Holzmann ist es wichtig klarzustellen, dass nur die MöGen für die Vergabe der Wohnungen verantwortlich ist.

Aus Stimmen in der Gerasdorfer Politik heißt es wiederum, dass die Gemeinde aussucht, wer in die geförderten Appartements einziehen darf. „Es gab eine Kommission, die damals die Jugendwohnungen vergeben hat. Diejenigen, die damals nicht zum Zug gekommen sind, hat man zuerst bei der Vergabe der neuen Bauteile gefragt“, meint Vizebürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ). Auswahlkriterien seien eine Gerasdorfer Herkunft und soziales Engagement gewesen, der Rest sei gelost worden, erklärt er. Nur ein Teil der Wohnungen sei ohne Einfluss der Gemeinde direkt vom Land Niederösterreich vergeben worden. Wie die Wohnungsverteilung für den vierten Bauteil aussieht, der im Frühjahr nächsten Jahres fertiggestellt werden soll, weiß Dietmar Ruf noch nicht. Schließlich hätte man die Liste der rund 70 abgelehnten Bewerber nun relativ abgearbeitet, überlegt er.

Keine Einsicht in die Baupläne

Neben den unklaren Zuteilungen der Appartements wurde von Lesern auch die Bauhöhe und Verbauungsdichte des Generationendorfs kritisiert. Die neuen Gebäude seien viel höher als erlaubt, und das Grundstück zu mehr als 40 Prozent verbaut worden, heißt es in den Zuschriften. „Wir haben immer alles über das Bauamt kontrolliert“, kontert Planungsstadtrat Robert Bachinger (SPÖ). Bezüglich der Bebauungsdichte gäbe es in Niederösterreich eine Sonderregelung, die erlaubt, dass Eckgrundstücke wie jenes auf der Franz-Wallner-Gasse bis zu 60 Prozent bebaut werden dürften. „Leider gibt das Baurecht zu viel Spielraum“, meint Bachinger. Bezüglich der Bauhöhe meldet sich Andreas Holzmann von der MöGen zu Wort: „Wir sind innerhalb der Bebauungsbestimmungen, die die Gemeinde aufstellt.“ Die erlaubten zehn Meter Bauhöhe halte man ein. Man hätte die Gebäude sonst gar nicht bauen dürfen. Überprüfen lassen sich die Statements zur Höhe und Versiegelung nur schwer, denn weder das Gerasdorfer Bauamt noch die MöGen wollten der NÖN die Baupläne zukommen lassen.