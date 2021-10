Verirrte Einsatzfahrzeuge im Notfall, verlorene und falsch zugestellte Post und Pakete – all dies war bis dato Folge von gleichlautenden Straßennamen in den verschiedenen Ortsteilen in der Stadtgemeinde Gerasdorf. SPÖ- und ÖVP-Politiker berichten gleichermaßen, dass sie von Bürgern kontaktiert und auf diese Probleme hingewiesen wurden. „Die Lösung war eine langwierige, aber dringende – schließlich geht es im Extremfall um Menschenleben“, heißt es vonseiten der ÖVP-Fraktion.

„Durch die Doppelnennung einiger Straßenzüge wurde uns seitens der Bevölkerung immer wieder berichtet, dass die Post nicht korrekt zugestellt wurde“, berichtet auch SPÖ-Stadtrat Michael Kramer von Problemen, insbesondere in Kapellerfeld und Seyring. In der letzten Gemeinderatssitzung hat man sich des Themas angenommen.

Die Lösung: Im Gemeinderat wurde beschlossen, dass die betroffenen Ortsteile aufgrund dieser Doppelnennungen als eigene Zustellorte festgelegt werden. Die Straßennamen sind für die Navigation der Blaulichtorganisationen sowie die Zustellung von Post und Paketen dann eindeutig einem Ortsteil zuordenbar, ohne dass die Adresse geändert werden muss. Die Festlegung muss noch vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen eingerichtet werden.