„Habe große Angst in der Ukraine“

Weihnachtszeit ist die Zeit des Gebens. Einer Frau, der das besonders am Herzen liegt, ist die Ukrainerin Veronika Lytvynenko. Sie war im März mit ihrer Familie nach Gerasdorf geflohen, nun versucht sie von hier aus ihren Landsleuten zu helfen. Im November startete sie zum dritten Mal eine große Spendenaktion. Gesammelt wurden Lebensmittel und Geld, mit denen sie armutsgefährdeten Großfamilien in ihrer Heimatstadt Bila Zerkwa unter die Arme greift. Mit einem vollbeladenen Bus fuhr sie jetzt im Dezember persönlich in die Ukraine. Doch der Weg dorthin war kein einfacher.

Reparaturkosten für Bus beim Adventmarkt eingespielt. Bereits die Abfahrt aus Gerasdorf lief nicht wie geplant ab. Eigentlich wäre Lytvynenko schon am 25. November losgefahren, doch es gab eine unangenehme Überraschung: Ihr Fahrzeug streikte. Eine teure Reparatur war notwendig, doch es fehlte an Geld. Zum Glück erklärte sich die Gemeinde bereit, zu helfen. „Als mein Bus kaputt ging und ich nicht am geplanten Tag abfuhr, bat ich den Bürgermeister, mir einen Platz auf dem Adventmarkt zu geben. Der Bürgermeister wandte sich an die Arbeiter, die den Adventmarkt organisiert hatten, und wies mir einen Platz zu“, erzählt Lytvynenko. Dort verteilte sie handgemachte Engel und Armbänder, die von Kindern in der Ukraine gebastelt wurden. Wer wollte, konnte spenden. So kamen beinahe 500 Euro zusammen und die Reise konnte verspätet starten.

Schlechte Straßen, kalte Wohnungen, kein Internet. „Diesmal war es sehr schwierig zu fahren. Die Verbindung ist sehr schlecht. Selbst im Westen der Ukraine wird oft der Strom ausgeschaltet. Und ohne Strom funktioniert das Mobilfunknetz nicht gut“, erzählt Lytvynenko. Sie und eine ukrainische Freundin erreichten nach 21 Stunden Bila Zerkwa. Auch die zweitgrößte Stadt im Raum Kiew ist regelmäßig von Stromausfällen betroffen, berichtet die Ukrainerin. Das bringt viele Probleme mit sich: So funktionieren etwa die Heizungspumpen des großteils zentralisierten Heizungssystems nur mit Strom. Als Folge davon bleiben die meisten Wohnungen der Stadt diesen Winter kalt. Internetverbindungen herzustellen ist teilweise unmöglich. Auch die Wasserversorgung ist gestört, weil die Pumpen Strom benötigen, berichtet Lytvynenko. Gasausfälle gäbe es zum Glück nur vereinzelt.

Vier Mal Luftalarm und große Angst als Begleiter. Sie schätze sich glücklich: Während ihres Aufenthalts habe es nur viermal Luftalarm gegeben. Als sie jedoch montags die Heimreise antrat, wurden nur wenige Stunden später vier Raketen über der Stadt abgeschossen. „Um ehrlich zu sein, habe ich große Angst, wenn ich in die Ukraine gehe. Ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe Angst, dass meine Kinder ohne Mutter sein werden, wenn mir eine Tragödie passiert“, sorgt sich die 36-Jährige. Sie ergänzt jedoch: „Ich glaube, dass mich eine Kraft schützt, damit ich nützlich sein kann.“

Idee: Patenschaft für ukrainische Familien. Für die Großfamilien in Bila Zerkwa ist Lytvynenkos Besuch ein Segen: Sie brachte Lebensmittel, Matratzen, Schlafsäcke, Babynahrung, Spielzeug und Gewand mit; drei Familien erhielten extra Kisten mit Hilfsmitteln, die von einem Gerasdorfer gespendet wurden. Er unterstützt seit dem Sommer diese Familien regelmäßig. Dieses Konzept möchte Lytvynenko ausweiten, Spendenfreudige können sich an sie wenden. „Ich kann ihnen die Kontaktdaten weitergeben und sie können dann mit den Familien besprechen, wie am besten Hilfe geleistet werden kann.“ Lytvynenko hofft, dass auch Firmen Patenschaft übernehmen. Sie überlegt zudem, einen Hilfsfonds zu gründen.

„Damit sie nicht hungern müssen“. Lytvynenko überlegt: „Ich möchte ich mindestens einmal im Monat Lebensmittelpakete organisieren. Damit sich die Menschen ein paar Suppen für ihre Familien kochen können, damit sie nicht hungern müssen.“ Hätte sie unendlich viel Geld zur Verfügung, würde sie in ein Luftverteidigungssystem investieren wollen. Derzeit sieht sie dringenden finanziellen Bedarf bei psychologischer Betreuung. Sie habe viele traumatisierte Kinder getroffen: „Kinder können ihre Gefühle nicht kontrollieren, sie sind sehr emotional, und auch die Psyche der Eltern ist in dieser Zeit ziemlich erschüttert.“ Sie appelliert: „Kinder sind unsere Zukunft, sie müssen rehabilitiert werden.“

