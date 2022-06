Haft für den Parfum-Dieb

Werbung

Einige Beschuldigte, die geständig waren, haben ihre Strafe bereits abgesessen. Vergangene Woche musste sich nun der mutmaßliche Capo der Bande am Landesgericht Korneuburg verantworten. Richterin Lydia Rada und Staatsanwalt Stefan Dunkl bekamen dort eine recht fantasievolle Geschichte aufgetischt.

Der angeklagte – und siebenfach einschlägig vorbestrafte – Serbe wurde jedenfalls von einem Landsmann, der per Video zugeschaltet war und bei den Taten dabei gewesen sein soll, entlastet. Man sei lediglich nach Österreich gefahren, um im Einkaufszentrum Leibchen um einen Euro zu kaufen. In Serbien seien die Shirts nämlich viel teurer. Zufällig habe der Angeklagte dort seinen Schwiegersohn gesehen und diesen verfolgt, weil er den Verdacht hatte, dieser würde seine Tochter betrügen. Dass er dadurch in unmittelbare Nähe zu den Diebstählen gelangte, war wohl Pech. Übernachtet habe man übrigens bei einem Freund und am nächsten Tag ging’s wieder nach Hause.

Wie lange die Fahrt von Serbien hierher dauert, wollte Dunkl wissen. Antwort: zwölf Stunden in eine Richtung. „Sie waren also 24 Stunden unterwegs, um zwei Leibchen zu kaufen und eine Frau zu treffen?“, glaubte der Staatsanwalt kein Wort und gab dem Zeugen die Chance, alles richtigzustellen, um nicht auch noch wegen falscher Beweisaussage verfolgt zu werden. Der Serbe blieb bei seiner Aussage.

Juristische Regel: Kein Geständnis – härtere Strafe

Eine 25-jährige Zeugin, die wegen der Diebstähle bereits verurteilt wurde und per Videotelefonie zugeschaltet war, behauptete nun, den Angeklagten bei der Polizei fälschlicherweise belastet zu haben. Ihr blüht jetzt eine weitere Anzeige wegen Verleumdung. Auch sie schlug Dunkls Angebot aus, bei der Wahrheit zu bleiben.

Für den Staatsanwalt war klar: „Was bei der Polizei gesagt wurde, war in sich schlüssig. Nun hat man sich Geschichten ausgedacht, um den Capo nicht mitreinzuziehen.“

Die Verteidigerin forderte pflichtbewusst einen Freispruch und der Angeklagte beteuerte, nicht gestohlen zu haben. Unbeeindruckt davon verhängte die Richterin eine 24-monatige Gefängnisstrafe. „Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie sind ja offenbar der Chef der Partie. Ein reumütiges Geständnis wäre ein Milderungsgrund gewesen“, so Rada.

Der Angeklagte, seit Februar in U-Haft, erbat sich Bedenkzeit – und wollte wissen, wann er Chancen auf eine bedingte Entlassung hätte.

