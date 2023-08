Regionalpark: „Himmel und Erde“ sollen Naturraum erlebbar machen

Das Projekt "Himmel und Erde" für den Regionalpark „DreiAnger“ umfasst die Errichtung eines Pavillons in Form einer „Erntedankkrone“ (Erde) und eine Aussichtsplattform in Form einer „Tulpe“ (Himmel). Die begehbaren Gestaltungselemente werden entlang des Marchfeldkanals platziert und dienen dem wegbegleitenden Erleben und Verweilen im Gerasdorfer Naturraum.

Die Projektumsetzung erfolgt in Kooperation mit dem Personalservice-Betrieb ITWORKS. Das gemeinnützige Unternehmen unterstützt arbeitsuchende und gesundheitlich beeinträchtigte Personen dabei, eine neue Perspektive am Arbeitsmarkt zu finden. Diese Personen haben die „Erntedankkrone“ gebaut. Die Eröffnung findet am 29. August 2023 um 14 Uhr statt.