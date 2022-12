Hohe Rechnung statt Wärme: Gas abgedreht

Werbung

Mit dem ersten Wintereinbruch flatterten Paul Vogler nicht nur Schneeflocken, sondern auch eine unangenehme Überraschung ins Haus. Als der Grüne-Stadtrat am vergangenen Donnerstag seine Gasheizung aufdrehen will, bleibt er stattdessen in der Kälte sitzen. Auch der alarmierte Servicetechniker kann nichts machen, es handelt sich nicht um einen technischen Fehler, vielmehr ist das Gas abgestellt worden.

Vogler bleibt mit einer Rechnung von 170 Euro und großer Verwunderung zurück. Ein Anruf beim Netzbetreiber EVN bringt eine erstaunliche Erklärung für die Abschaltung: So habe die EVN keine Rückmeldung von seinem Energielieferanten „sigi sogi“ bekommen, weshalb nun das Gas abgedreht werden musste.

Das Verwirrende dabei: Anfang Jänner war Vogler ein Vertragswechsel empfohlen worden, den er dann auch durchführte. Sein alter Vertrag mit „sigi sogi“ endete im Fe bruar, doch im selben Monat wurde ihm eine Mail zur Bestätigung des neuen Vertrags mit selbiger Firma geschickt. Nun heißt es aber von „sigi sogi“, aufgrund eines Systemfehlers sei jener neue Vertrag nie in Kraft getreten. Vogler war über mehrere Monate hinweg unbewusst vertragslos.

Ich habe vorher keinerlei Warnungen oder Benachrichtigungen bekommen. Wie hätte ich das wissen können?“

Paul Vogler ist sauer auf die EVN, die ihm das Gas abdrehte

Aufgrund dieser überraschenden Mitteilung kontrollierte der Stadtrat sein Konto auf Abrechnungen und stellte fest, dass ihm tatsächlich für zehn Monate keine Rechnung für Gas ausgestellt worden war und ihm dementsprechend auch kein Geld vom Konto abgezogen wurde. Er wundert sich, warum er innerhalb dieser Zeit trotzdem Gas verbrauchen konnte, ohne dass es jemandem aufgefallen sei. Mahnungen habe er nie erhalten.

Paul Vogler kritisiert, dass er von der EVN keine Mahnung erhalten hat. Foto: privat

Besonders sauer stößt Vogler das Verhalten der EVN auf: „Jetzt haben sie mir einfach das Gas abgedreht! Ich habe vorher keinerlei Warnungen oder Benachrichtigungen bekommen. Wie hätte ich das wissen können?“ Er fürchtet, dass andere Menschen dasselbe Schicksal erleiden könnten und mit einem abrupten Gas-Stopp überrascht werden. Er fordert von der EVN, vor einer Abschaltung eine Ankündigung zu schicken.

Die NÖN erkundigte sich bei der EVN, die mitteilte, dass so eine „Vertragslosigkeit“ derzeit nicht ungewöhnlich sei, da es in jüngster Zeit zu vermehrten Vertragskündigungen seitens der Unternehmen gekommen wäre. Die Situation Voglers sei der EVN seit Februar bewusst gewesen, doch aufgrund der aktuellen Situation verzichtete man auf abrupte Abschaltungen. Er hätte neun Monate Zeit gehabt, einen Energielieferanten zu suchen.

Vogler versuchte, sich einen neuen Vertrag bei der EVN zu besorgen, um schnell wieder Wärme im Haus zu haben. Immerhin wurde ihm innerhalb kürzester Zeit wieder das Gas aufgedreht, doch die EVN teilte ihm mit, dass der neue Vertrag mit Februar 2022 gültig sei. Dies bereitet Vogler große Sorgen: „Im schlimmsten Fall rechnen sie mir das verbrauchte Gas der letzten neun Monate mit den derzeitigen Preisen ab.“ Dem widerspricht jedoch die EVN, die Nachzahlungen werden zu den Februar-Preisen berechnet.

