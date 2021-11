Hundebesitzer verzweifelt: Wo ist Labrador Rocky?

Seit Anfang Oktober wird der etwa sechs Jahre alte Labrador "Rocky" vermisst, berichtet Jeanine Strassner von Verein TSV Hundesuche. Entlaufen ist der Labrador in Seyring, dabei trug er ein schwarzes Halsband und eine schwarz-orangene Leine. Aufgrund diverser Meldungen über Sichtungen wird vermutet, dass das Tier von jemandem gefunden und mitgenommen wurde. Nun fragt Strassner, ob jemand vielleicht einen älteren Labrador im letzten Monat bei sich aufgenommen hat, zu dem die Beschreibung passen könnte?

Sichtungen und anonyme Hinweise können via tsv.hundesuche@gmail.com mitgeteilt werden, oder per Telefon an 0677 62704891.