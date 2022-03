Jugendraum: NEOS für Öffnung

NEOS-Gemeinderat Benjamin Scepka forderte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in einem Dringlichkeitsantrag, den derzeit geschlossenen Jugendraum in Gerasdorf wieder für Jugendliche zugänglich zu machen.

Schon seit zwei Jahren müssen Gerasdorfer Jugendliche ohne einen öffentlichen Treffpunkt im Ort auskommen, da dieser kurz vor dem ersten Lockdown im März 2020 geschlossen wurde. Ob die Schließung aufgrund von „Hygienemaßnahmen“ berechtigt war, stellt Scepka infrage. Die Schließung war für ihn sogar ein ausschlaggebender Grund, sich im Gemeinderat zu engagieren. Er selbst besuchte den Jugendraum auch sehr gerne: „Es war wie ein großes Wohnzimmer mit Bar, gutem Musiksystem, Couch und Dartboard. Jetzt ist es nur noch ein kaltes Kellerabteil.“

Vojta kündigt Einbindung der Jugendlichen an

Scepka hat für die Gemeinderatssitzung einen Antrag gestellt, in dem eine Wiedereröffnung des Jugendraums zwischen April und September gefordert wird. Dies wurde zwar abgelehnt, doch der Mandatar ist hoffnungsvoll, dass sich nun etwas ändern könnte: „Ich glaube, mein Antrag hat etwas losgetreten. Wahrscheinlich wird das Problem jetzt endlich ernster genommen.“ Dass der Jugendraum heuer öffnen könnte, glaubt Scepka jedoch nicht, er geht davon aus, dass die Öffnung mit der Renovierung des Stadtsaals – die beiden Einrichtungen befinden sich im selben Gebäude – zusammenhängt und der Raum erst nächstes Jahr wieder öffentlich zugänglich sein wird.

Der Jungpolitiker fordert, die Jugend bei der Neugestaltung des Treffpunkts einzubeziehen. SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta kommt ihm entgegen, fordert aber auch Geduld: „Der Jugendraum ist durch unsachgemäße Benutzung vollkommen devastiert und muss renoviert werden. Je schneller der Beschluss für die Sanierung des Stadtsaals steht, desto schneller gibt es auch eine Umsetzung des Jugendraums.“ Dann werde es auch Gespräche des Planers mit den Jugendlichen geben, um auf ihre Bedürfnisse einzugehen.

Momentan gibt es für die Jugendlichen nur die Möglichkeit, sich im Seyringer Jugendraum zu treffen, der ist aber für viele nicht einfach zu erreichen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden