Junges Wohnen kaum leistbar

Statt den anfänglichen 485 Euro zahlt Peter Vogler jetzt nun 200 Euro mehr für die Miete seiner Wohnung. Innerhalb von eineinhalb Jahren hat sich der Mietpreis um über 40 Prozent gesteigert. Zu Beginn war die Erhöhung für den 25-Jährigen noch tragbar, doch die zweite Preissteigerung innerhalb dieses Jahres belastet den jungen Gerasdorfer bereits: „Bei mir geht es sich noch aus, doch in dem Haus leben auch viele Studenten mit geringem Einkommen. Die haben schon Angst, wie man das ohne elterliche Unterstützung schaffen soll.“

Mit Erhöhung von rund 30 Euro gerechnet

Vogler war im März letzten Jahres in das neu gebaute Wohnhaus in der Franz-Wallner-Straße 34 eingezogen, das von der Initiative „Junges Wohnen“ vom Land Niederösterreich gefördert wird. In den 35 Wohnungen leben ausschließlich junge Gerasdorfer; eine der Einzugsbedingungen war es, jünger als 36 Jahre alt zu sein. Das damalige Ziel war es, der neuen Generation leistbare Wohnungen anzubieten. Doch weniger als zwei Jahre später sieht die Situation ganz anders aus. „Einige Hausbewohner überlegen schon, nach Wien umzuziehen, weil es dort günstiger ist“, erzählt Peter Vogler. Er habe zwar mit Mieterhöhungen gerechnet, doch eher im Bereich von rund 30 Euro.

Neben den abrupt gestiegenen Mietpreisen wurden die Mieter im Juli zusätzlich mit einer hohen Betriebskostennachzahlung belastet. Im Fall von Vogler betrug diese über 300 Euro. Er bittet nun die Gemeinde, sich mit der Genossenschaft abzusprechen und das Wohnen wieder leistbarer zu machen.

Die Gemeinde Gerasdorf habe in diesem Falle jedoch keinen Spielraum, heißt es von SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta. Für die Mieten ist die Mödlinger Wohnbaugenossenschaft MöGen verantwortlich, die Gemeinde habe nur damals den Baugrund gratis zur Verfügung gestellt. „Wir haben unsere Unterstützung schon beim Grundstück gegeben, wir haben keine Ressourcen mehr, um die Fehler des Landes aufzufangen und können die Mieten allgemein nicht beeinflussen“, so der Bürgermeister. Er sieht das Land Niederösterreich in der Pflicht, die Wohnbauförderung zu ändern. „Es kann nicht sein, dass die Mieter dabei im Risiko sind, die Förderung muss mit Sicherheit verbunden sein“, so Vojta. Er schlägt etwa ein Fixzinsdarlehen für Genossenschaften vor.

Variable Zinsen als Ursache

Bei einem Fixzinsdarlehen wären die Zinsen bereits im Vorhinein fixiert und somit immer gleichbleibend. Momentan sind die Wohnungen der Genossenschaft fremdfinanziert, die Zinsen bei der Kreditrückzahlung sind allerdings variabel und gleichen sich der derzeitigen Wirtschaftslage an. So erklärt es auch die MöGen auf Anfrage der NÖN. Man seie als Genossenschaft dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) unterworfen, das heißt, man dürfe weder Gewinn noch Verlust machen und müsse daher ein genau kostendeckendes Nutzungsentgelt von den Mietern einheben. Ein Teil dieses Entgelts deckt die Rückzahlung von Darlehen, die für die Errichtung der Wohnhausanlage benötigt wurden.

Erneute Mieterhöhung möglich

Auf diese Darlehen, die einerseits als Förderung des Land Niederösterreichs, andererseits bei einer privaten Bank aufgenommen wurden, gilt eine Verzinsung, die sich am Europäischen Interbank 6-Monats-Zinssatz (Euribor) misst. „Zum Zeitpunkt des Bezuges der Wohnhausanlage hatte der für die Zinsen maßgebende 6 Monats Euribor einen Wert von unter null (-0,362)“, berichtet MöGen-Obmann Andreas Holzmann. Bei der letzten Erhöhung im Juni habe man aufgrund der rapide steigenden Inflation hingegen eine Verzinsung von 4,5 % angenommen. Diese Steigerung wird dann direkt an die Mieter weitergegeben.

Die MöGen stellt klar, diesbezüglich mit der Politik im Gespräch zu sein, um kurzfristige Hilfestellungen anbieten zu können. Sie befürchtet aber, zu Beginn des nächsten Jahres erneut das Nutzungsentgelt erhöhen zu müssen.