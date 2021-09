Auf Meldungen über Stromausfälle stößt man in den sozialen Netzwerken wie Facebook immer öfter. Doch wie hoch ist die Anzahl an Zusammenbrüchen des Stromnetzes in Gerasdorf wirklich und ist diese im Vergleich zu anderen Gemeinden eklatant höher?

Christian Call, Pressesprecher der Wiener Netze, betont, dass es in diesem Jahr zu einer Handvoll Stromausfälle gekommen sei, dies liege aber im Bereich des Normalen: „Objektiv ist es in diesem Jahr zu keiner Häufung an Stromausfällen im Vergleich zu anderen Gemeinden gekommen.“ Hingegen hätte es allerdings eine zeitliche Häufung an Stromausfällen – insbesondere in den Sommermonaten – gegeben. Call erinnert dabei an die verheerenden Unwetter und die damit verbundenen Blitzentladungen über Österreich. Im Vergleich zum Vorjahr konnte in Niederösterreich eine wesentlich höhere Blitzdichte festgestellt werden. Dadurch sind im Verhältnis auch mehr Blitze eingeschlagen, die Baumbestand sowie Frei- und Erdkabel beschädigt haben.

„Baumaschinen, Blitze und umgestürzte Bäume sind hier die drei Hauptursachen, die einen Stromausfall verursachen können“, erklärt Call. Insbesondere Bäume, die sich in der Nähe von Freikabeln befinden, können durch Umsturz bereits einen Stromausfall auslösen, wenn dadurch Stromkabel beschädigt werden. Selbst das innovativste und sicherste Stromnetz kann nichts ausrichten, wenn Bagger oder Blitze zuschlagen.

Mehr Stromausfälle bei starken Unwettern

„Vor Stromausfällen aufgrund von Umwelteinflüssen ist niemand gefeit“, betont der Pressesprecher. Um einen Zusammenbruch des Stromnetzes so gut es geht zu vermeiden, werde viel in die Instandhaltung und Wartung investiert. Die Gemeinde Gerasdorf selbst sei für das Stromnetz nicht zuständig. In diesem Falle seien laut Call die Wiener Netze verantwortlich.

Warum Stromausfälle meist nicht ganz Gerasdorf, sondern nur einzelne Ortsteile betreffen, weiß Stadtrat Robert Bachinger (SPÖ). Gemeinsam mit den Wiener Netzen hat er eine Darstellung der Stromversorgung für das gesamte Gemeindegebiet erstellt. Diese zeigt, dass die Stadt über vier Mittelspannungsleitungen versorgt wird. Aufgrund dieser Aufteilung würde sich erklären lassen, warum manche Ortsteile von Versorgungsunterbrechungen betroffen waren oder nicht.