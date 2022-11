Klagen über Stromausfälle: Hausbau als Grund?

Erst Anfang November war es in der Gemeinde wieder zu einem längeren Stromausfall gekommen. Für einige Bürger entstand dabei der Eindruck, dass Gerasdorf und seine Ortsgebiete überdurchschnittlich oft von Stromstörungen betroffen wären, besonders, da es auch im Oktober einen Ausfall gegeben hatte.

Die Wiener Netze, die für die Stromversorgung in Gerasdorf verantwortlich sind, können diese Vermutung jedoch nicht bestätigen. Es gäbe nicht mehr Stromausfälle als im Rest Österreichs, meint Pressesprecher Christian Call. Im letzten Jahr sei es bundesweit durchschnittlich zu vier Ausfällen pro Gemeinde gekommen. Hauptgrund für Stromstörungen sind meistens Fremdeinwirkung durch die drei B: Bagger, Baum oder Blitz. Im Vorjahr waren in Gerasdorf zwei von vier gemeldeten Ausfällen dadurch verursacht worden, so Call.

Heuer ist es laut Wiener Netze bereits zu sieben Stromstörungen gekommen. Die großflächigste im November war durch einen Lastwagen entstanden, der eine Freileitung abgerissen hatte. Die anderen sechs waren hingegen nur kleinräumige Störungen, die primär Kapellerfeld betroffen haben. Zweimal war ein Defekt am Anschlusskasten verantwortlich, einmal ein Auto, das eine Leitung beschädigt hatte. Auffällig sind hingegen zwei Stromausfälle im Februar und März, die im Westen Kapellerfelds auf Seite des Sportplatzes stattfanden.

Auch Tiefkühltruhe oder Rasenmäher als Auslöser

Die Ausfälle seien beide von einer fehlerhaften Elektroinstallation bei einer Privatanlage ausgegangen, so der Pressesprecher. Er erklärt, dass ein größeres Gerät wie zum Beispiel eine Tiefkühltruhe oder ein Rasenmäher defekt gewesen sein könnte und dadurch einen Kurzschluss ausgelöst habe.

Durch die Stärke des Geräts könne sich die Störung ins Niederspannungsnetz übertragen und im nächsten Schaltkasten die Sicherung ausgelöst haben, weshalb es in der Nachbarschaft zu Stromstörungen gekommen sein könnte. Auch die Stromstörung in Oberlisse im Oktober dürfte durch eine ähnliche Ursache entstanden sein.

Die Wiener Netze haben zur Überprüfung einen Techniker nach Gerasdorf geschickt, der bescheinigte, dass Trafos und Schaltkästen in Ordnung seien. Es steht jedoch eine andere Vermutung im Raum, warum sich Gerasdorfer übermäßig von Stromstörungen betroffen fühlen: „Möglicherweise gibt es oft gar keinen Stromausfall. Wenn zum Beispiel ein Haus neu gebaut und an den Strom angeschlossen wird, schalten Elektriker manchmal kurz die Stromversorgung der ganzen Straße ab“, so Call.

Häufig würden die Nachbarn nicht darüber in Kenntnis gesetzt werden, weshalb sie es möglicherweise als Stromausfall wahrnehmen. Da es sich aber um keine wirkliche Störung der Netze handelt, werden die Wiener Netze nicht darüber benachrichtigt und haben dementsprechend keine Infos über die Vorfälle. Dennoch werde man laut Call diesen Problemen nun nachgehen.

