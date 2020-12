Die Firma Kovanda hat bei der Bezirkshauptmannschaft um Bewilligung einer Kiesabbaufläche im Ausmaß von 4,9 Hektar angesucht. Seither laufen Bürger und Politik gegen das Projekt Sturm. Sie fürchten den Beginn der Erschließung eines 88 Hektar großen Kies- und Schotterabbaugebietes. Die NÖN sprach mit Firmenchef Leopold Kovanda.

NÖN: Was genau plant die Firma Kovanda?

Kovanda: Wir beabsichtigen Kiesabbau auf einer Fläche von 4,9 Hektar. Wir brauchen das Material, um unsere Mischanlagen zu versorgen. Die Fläche ist nur 680 Meter von der Anlage entfernt – das ist ein ökonomischer und ökologischer Faktor. Kein Ortsteil wird von den Fahrzeugen gestreift, niemand aus der Bevölkerung wird durch den Betrieb beeinträchtigt.

Würde es bei dieser Größenordnung bleiben oder sind Erweiterungen geplant?

Kovanda: Wir versuchen natürlich, Flächen zu bekommen, der Rohstoffbedarf ist da. Die Zukunft ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht abschätzbar, wir können keine Prognosen abgeben. Die Fläche befindet sich nicht im Ort und nicht im Naherholungsgebiet. Dass die ausgewiesene Fläche größer ist, ist ja nicht neu.

Was für einen Stellenwert hat das Projekt für Ihre Firma?

Kovanda: Es ist grundsätzlich essenziell. Eine Mischanlage kann ohne Rohstoffe nicht betrieben werden. Das Projekt ist somit eine Lebensgrundlage des Betriebs. Auch wir haben das Recht – auch für unsere mehr als 100 Mitarbeiter –, wirtschaftlich gut leben zu können. Wir können uns auch nur an Dinge halten, die rechtlich in Ordnung sind. Das Projekt hat auch einen ökologischen Gesichtspunkt: Mit Importen aus Ungarn oder Bratislava werden Millionen Tonnen CO 2 in die Luft gesetzt. Das ist nicht notwendig. Auch die Wirtschaftsleistung bleibt so in der Region und wandert nicht ins Ausland ab.

Verstehen Sie die Bedenken der Bevölkerung?

Kovanda: Natürlich muss man das verstehen. Aber man muss auch darstellen, wie es ist. Ich bin auch hier daheim, ich lebe hier und bin mir der Verantwortung bewusst.

Fühlen Sie sich von der Politik im Stich gelassen?

Kovanda: Ja, selbstverständlich.

Was würden Sie sich dennwünschen?

Kovanda: Eine objektive Herangehensweise wäre wünschenswert und nicht der Versuch, zu polemisieren. Wir können nicht bewilligt bekommen, was nicht im gesetzlichen Rahmen ist. Wir hätten erwartet, dass es einen Dialog gibt und nicht Kampagnen. Wir haben sogar Drohbriefe bekommen.

Wie geht es Ihnen als Familie, wenn man die ganze Gemeinde gegen sich hat?

Kovanda: Es ist für uns als Familie ein belastendes Thema. Man fragt sich schon, ob man noch Teil dieser Gemeinschaft ist. Auch menschlich ist das nicht immer ganz einfach. Wenn die Politik kampagnisiert, sodass das zu Aggressionen führt, dann ist das nicht okay.

Gibt es noch eine Gesprächsbasis zu Politik?

Kovanda: Das dürfen Sie mich nicht fragen. Mit mir kann jeder reden.