Kritik an Budget: Kein Geld für Radwege?

Bereits bei der Planung für das neue Jahr gibt es Turbulenzen. Den Budgetvoranschlag für 2023 lehnten ÖVP und Grüne ab, weil das Gymnasium nicht inkludiert ist ( die NÖN berichtete ).

Doch es gibt auch einen zweiten Punkt, der nicht beachtet wurde: der Radwegeausbau. Dies stößt der Opposition sauer auf, da 2019 beschlossen wurde, jährlich ein Prozent des Haushaltbudgets in den Bau und die Sanierung von Rad- und Feldwegen zu investieren.

„Die Regierungsparteien setzen sich darüber einfach hinweg und ignorieren ihre eigenen Beschlüsse“, so Stadtrat Kaldun Hana von der ÖVP. Im letzten Jahr sei der Beitrag bereits stark reduziert gewesen, im heurigen Voranschlag sind es „genau null Euro“, ärgert sich der Politiker. Er wundert sich, wie die Förderung von E-Bikes und dergleichen mit dem stockenden Ausbau des Radwegenetzes zusammenpasst.

Grünen-Gemeinderat erwartet Ergänzung im März

Gemeinderat Christian Koza von den Grünen, die sich beim Budgetvoranschlag ebenfalls enthalten haben, sieht die Debatte als weniger problematisch: „Dass das Gymnasium nicht im Budget vorgesehen ist, ist weitaus schwerwiegender.“ Er vermutet, dass die Gymnasium-Ausgaben im Nachtragsbudget im März angeschlagen werden. Das Budget würde so stark verändert, deshalb hofft Koza, dass die Radwegekosten dann auch inkludiert werden.

Der Grünen-Politiker zeigt auf, warum bisher wenig bei den Radwegen passiert ist: „Aufgrund von Corona war es in den letzten Jahren schwierig, neue Grundstücke für Radwege zu kaufen“. Eben der Besitz eigener Grundstücke sei wichtig, um die Wege auszubauen und zu asphaltieren. Derzeit gebe es in Gerasdorf ein Freizeitradnetz mit Schotterwegen, doch man wolle den Wandel zu einem Gebrauchsradnetz schaffen, so Koza.

„Für den Berufsverkehr brauchen wir Radwege mit befestigten Oberflächen, die auch im Winter und bei Regen befahrbar sind.“ Auch eine Anbindung an das Wiener Radnetz sei geplant.

Laut dem Grünen-Politiker haben die Gerasdorfer Parteien bezüglich der Radwege generell ähnliche Interessen. Hauptproblem sei jedoch, dass dies momentan kein Hauptthema in der Gemeinde ist.

Die SPÖ wollte sich nicht zu dem Thema äußern.

