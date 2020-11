Der aktuelle zweite Corona-Lockdown trifft die Kunst- und Kulturszene besonders hart. Alle Veranstaltungen sind bis zum Folgemonat ausgesetzt, eine Rückkehr zur Normalität ist noch längere Zeit nicht Sicht. Zita Kalakatroni aus Gerasdorf weiß genau, was dies für zahlreiche Künstler bedeutet. Die Sängerin veranstaltet auch Konzerte und hat dadurch gute Einblicke.

2015 hat sie als Marketing- und Eventmanagerin in der Musikbranche Fuß fassen können. Mit ihrer Firma „The VIPH’s“, die auf Konzertveranstaltungen spezialisiert ist, und ihrem vor fünf Jahren gegründeten Orchester „The Vienna Imperial Philharmonics“, das in erster Linie klassische Musik spielt, hat sich die Managerin als Einzelunternehmerin selbstständig gemacht. Ihr Symphonieorchester, das aus rund 80 Künstlern besteht, setzt sich neben erfahrenen Musikern auch aus jungen Talenten zusammen. Auch Charity-Konzerte, etwa für das Wiener St. Anna Kinderspital, spielte das Ensemble bereits.

Viele Musiker können nicht mehr überleben

„Ich habe mich schon immer für die Musik begeistert und durch meinen Job kann ich dieser Leidenschaft nun endlich nachgehen“, erklärt sie.

Mit der Planung von jährlich drei Konzerten in der Bundeshauptstadt, die im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins stattfinden, und einer zusätzlichen Russland-Tour, die sich aus weiteren 13 Konzerten zusammensetzt, ist die Eventmanagerin in normalen Zeiten voll ausgelastet. Noch dazu steht sie oft auch selbst auf der Bühne: „Ich habe das Singen schon immer geliebt.“

Dass die Corona-Pandemie und insbesondere die neuen Maßnahmen zu einem Publikumsverlust und finanziellen Ausfällen für Künstler führen, weiß Kalakatroni nur zu gut. „Die Leute haben Angst; ein ausgedünnter Publikumsbetrieb in den Konzert-Sälen ist leider die Folge davon“, berichtet die Gerasdorferin und macht damit zugleich auf die bedrohte Existenzgrundlage von Kunst- und Kulturschaffenden aufmerksam. „Viele Musiker können durch die strikten Corona-Vorgaben schlicht und einfach nicht mehr überleben“, weiß sie.

Um ein Stück mehr Kultur in den Alltag zurückzuholen, arbeitet die Eventmanagerin bereits an möglichen Alternativen zu Live-Konzerten. Sie habe bereits an Live-Streaming gedacht, dazu würden man aber noch viele offene Fragen beantworten müssen, erzählt sie. Trotz der erschwerten Bedingungen hat Kalakatroni noch immer die Hoffnung, ihr für den 22. Dezember geplantes Christmas-Konzert durchführen zu können.