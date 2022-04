Kurzparkzone: Seit 25. April gibt’s Strafen

Werbung

Am 20. April ist in Gerasdorf die neue Kurzparkzonenverordnung in Kraft getreten. Seitdem wird von der privaten Sicherheitsfirma WSD streng kontrolliert. Strafzettel für die Falschparker gab es jedoch noch keine, stattdessen wurden Merkzettel verteilt, mit denen auf das Vergehen hingewiesen wurde. Seit dem 25. April haben die Verwarnungen allerdings ein Ende, nun werden Strafen für das Falschparken fällig.

SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta zeigt sich mit den neuen Maßnahmen zufrieden: „Alleine die Ankündigung der Kurzparkzonen war genug, um viele Parker abzuschrecken. Seit dem 20. April sehen wir deutlich, dass viel weniger Pendler und Dauerparker in Gerasdorf stehen.“ Bereits am ersten Tag wurden über 100 Merkzettel an Falschparker verteilt; die neuen Parkwächter kontrollieren nun auch außerhalb der Kurzparkzonen die Einhaltung der Parkregeln in Gerasdorf. Erfreut zeigt man sich in der Gemeinde auch über die Sondergenehmigungen, mehr als 200 seien an betroffene Anwohner ausgestellt worden.

In der Rohrergasse nahe des Bahnhofs lassen sich die Veränderungen durch die neue Verordnung bereits erkennen. Viele der markierten Parkplätze stehen leer, auf einigen parken Autos mit eingestellten Parkuhren. Ein Anwohner ist begeistert von der Einführung der Kurzparkzone; die vielen Pendler, die zuvor die Gasse verparkt hätten, seien nun nicht mehr da und es gäbe wieder mehr Platz: „Ich habe mir die Kurzparkzone gewünscht und bin sehr zufrieden damit.“

Rohrergasse: Parken nur auf einer Seite möglich

Nicht alle Anrainer sehen das so, denn die Rohrergasse birgt ein Problem: Während auf der einen Straßenseite Gerasdorfer wohnen, die eine Sondergenehmigung beantragen können, um unbegrenzt parken zu können, gehören die Häuser auf der anderen Straßenseite bereits zu Wien. Die dort lebenden Wiener können auf der Gasse nun nur mehr zwei Stunden halten. Doch einige scheinen über die neuen Regelungen noch nicht informiert worden zu sein. So berichtet ein betroffener Anrainer von der Wiener Seite, er wisse nicht, ob er nun vor seiner Haustüre stehen dürfe oder nicht. Es seien keine Informationen an ihn weitergegeben worden.

Wie sich die Kurzparkzonen längerfristig auswirken und welche Schwierigkeiten es geben könnte, will die Gemeinde weiter beobachten. Besonders die Frage, welche Parkflächen die Pendler nun nutzen werden, wird noch länger im Fokus stehen; die Hauptstraße, die Gerasdorfer Straße sowie die Stammersdorfer Straße werden dahingehend genauer beobachtet.

Mit Spannung wird außerdem auf Ende Mai geblickt, wenn auch auf Teilen der Bahnstraße und der Stammersdorfer Straße die Kurzparkzonenverordnung in Kraft tritt.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.