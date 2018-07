Eine große Ehre wurde dem Gerasdorfer Jonas Strondl Ende Juni zuteil: Der 16-Jährige durfte anlässlich der Übergabe des EU-Ratsvorsitzes an Österreich mit seinem Schlagzeug in der größten Band Europas beim Konzert „Europa Live“ in Schladming auftreten. Vor mehreren tausend Zuschauern im Planai-Stadion konnte er sein großes Talent beweisen. Auf der Bühne standen hunderte Künstler aus ganz Europa, bekannte Interpreten wie die Seer, Opus und Cesár Sampson, aber auch noch eher unbekannte wie etwa Jonas.

Stephan Singer, ab 1. September neuer Gerasdorfer Musikschuldirektor, und Schlagzeuglehrer Franz Hrdlicka zeigen sich überaus stolz auf ihren Musikschulschüler und Schützling. Vor allem Jonas’ Engagement und Können begeistern das Duo enorm: „Er hat sich für dieses Event selbstständig beworben und wurde sofort engagiert. Das ist natürlich eine große Auszeichnung für unsere Musikschule.“

„Unsere jugendlichen Musiker sind kulturelle Botschafter für die Stadtgemeinde Gerasdorf.“Alexander Vojta, SP-Bürgermeister

Auch Bürgermeister Alexander Vojta (SPÖ) ist ganz begeistert über den Nachwuchsdrummer: „Unsere jugendlichen Musiker sind kulturelle Botschafter für die Stadtgemeinde Gerasdorf.“ Gemeinsam mit dem neuen Musikschuldirektor und den Musikschullehrern habe er in den nächsten Jahren noch viel vor, ergänzt der Stadtchef und lässt schon erahnen, dass Musik auch in Zukunft in der Gemeinde wichtig sein wird.