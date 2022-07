Park-Situation: Ein teurer Arztbesuch

Werbung

Ein Besuch im Gesund-in-Gerasdorf-Ärztezentrum kommt Michael Navoral teuer zu stehen. Der Kapellerfelder will die Augenärztin auf der Leopoldauerstraße besuchen und stellt sein Auto sicherheitshalber außerhalb der Kurzparkzone ab. So parkt er in der anliegenden Preglgasse entlang einer Wiese – ein Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellt.

Zurück von seinem Arzttermin wird Navoral mit einer saftigen Strafe überrascht, 25 Euro fürs Falschparken werden ihm ausgestellt.

Man bräuchte einen Parkplatz, denn derzeit kann man nur auf der Hauptstraße parken.

Heinrich Schmid, Sicherheitsfirma WSD

Als Grund für das Vergehen nennt die Sicherheitsfirma das Nichteinhalten der Restfahrbahnbreite. Laut Straßenverkehrsordnung (StVo) ist Parken am Straßenrand nur erlaubt, wenn weiterhin zwei Fahrspuren problemlos befahrbar sind. Dies bemisst sich laut ÖAMTC auf eine Breite von 5,20 Metern.

Bei Michael Navoral sorgt diese Strafe jedoch für Verwirrung, denn so sind augenscheinlich noch mehr als zehn Meter Platz zwischen seinem Auto und dem anderen Straßenrand. Auf Narovals Nachfrage begründen die Kontrollorgane die Geldbuße für das Parken am unbefestigten Fahrbahnrand, eine genauere Stellungnahme konnte die Firma bis Redaktionsschluss nicht abgeben.

Heinrich Schmid von der Sicherheitsfirma WSD, die den Straßenverkehr in Gerasdorf kontrolliert, ist das Problem in der Preglgasse bekannt. Beim Ärztezentrum gäbe es zu wenig Parkplätze, weshalb die Patienten auf andere Flächen ausweichen würden. „Es gibt dort eine große Wiese, aber es ist nichts vorhanden, wo die Patienten stehen können. Man bräuchte einen Parkplatz, denn derzeit kann man nur auf der Hauptstraße parken – das ist für die Frequenz eigentlich zu wenig.“

„Viele Siedlungsstraßen sind einfach zu eng“

Die Leopoldauer Straße selbst ist eine Kurzparkzone, weshalb Patienten dort höchstens zwei Stunden parken könnten. Rund um die Ärztezentren gibt es zwar einige große Parkflächen, eine davon für die Patienten, doch die anderen sind für Kunden der Apotheke oder des Supermarkts reserviert. Als Alternative stellen einige Patienten ihre Autos in Seitengassen ab, doch auch da sieht Schmid ein Problem: „Viele Siedlungsstraßen sind einfach zu eng, um dort zu parken.“ Die Mindestfahrbahnbreite könne dort nicht eingehalten werden. Schmid erklärt, es wäre sinnvoll, diese Straßen in Einbahnen umzuwandeln, da dann nur 2,60 Meter der Fahrbahn freigehalten werden müssten.

Die Gemeinde versucht, dies in einigen Ortsgebieten bereits umzusetzen, so wurde in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen, die Halbgasse und Föhrengasse in Kapellerfeld zu Einbahnen umzuwidmen, um den Bewohnern mehr Platz zum Parken zu geben. Da eine Einbahn aber nicht überall möglich oder erwünscht ist, wurden in anderen Gassen markierte Parkflächen geschaffen. Problematisch sei dabei, dass sich einige Fahrzeuglenker nicht an die Markierungen halten würden und daher abgestraft werden müssen, erläutert Schmid.

In den Seitengassen rund um die Ärztezentren werden die Strafen vor allem daher ausgeteilt, da viele Menschen vorschriftswidrig auf Sickerstreifen oder privaten Grundstücken parken, erklärt Bürgermeister Alexander Vojta. Die Frage, ob es einen Parkplatzmangel bei den Ärztezentren gibt, verneint er.

