Parkpickerl: „Angst“ vor Wienern

Ab 1. März ist es soweit: Wien vereinheitlicht seine Parkplatzregeln. Wer seinen Hauptwohnsitz in Wien hat, muss sich um zehn Euro pro Monat ein Parkpickerl für seinen Heimatbezirk kaufen, für alle anderen wird die Stadt zur Kurzparkzone. Nur noch zwei Stunden Parkdauer sind erlaubt, pro Stunde sind 2,20 Euro für den Parkschein fällig. Damit wird nicht nur Pendlern das Parken beinahe unmöglich gemacht, sondern auch Wiener Autobesitzern, die sich 120 Euro im Jahr nicht leisten können oder wollen.

In Gerasdorf sieht man den neuen Regeln mit Sorge entgegen, denn die Nähe zu Wien wird auch Auswirkungen auf den Ort haben, glaubt SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta. Er fürchtet, dass den Gerasdorfern die Parkplätze von Wienern weggenommen werden könnten: „Es wird bestimmt ‚Pickerlflüchtlinge‘ geben, die nahe der Grenze wohnen und sich kein Pickerl leisten wollen. Sie müssen das Auto von 18 Uhr abends bis 7 Uhr morgens auch irgendwo abstellen und parken daher in Niederösterreich.“

Besonders in Gerasdorf-Oberlisse könnten die Parkmöglichkeiten bald knapp werden, denn dort verläuft die Bundeslandgrenze genau durch eine Wohnsiedlung. Damit die Gerasdorfer ihre Parkplätze nicht an Wiener verlieren und der Ort komplett verparkt wird, berät die Gemeinde derzeit über Gegenmaßnahmen. Geplant ist, an diversen „Hotspots“ an der Grenze kostenlose Kurzparkzonen zu errichten. Die Gerasdorfer sollen eine Ausnahmegenehmigung erhalten und auch außerhalb der erlaubten Zeiten parken dürfen. Wo genau diese neuen Parkplatzregeln gelten werden, ist noch nicht bekannt.

Dass viele Pendler aus umliegenden Dörfern in Gerasdorf parken könnten, sieht Vojta hingegen als geringes Problem. Er glaubt, dass viele das nahe gelegene Park&Ride-Parkhaus in Wien-Leopoldau nutzen werden, da dieses bereits innerhalb der Kernzone liegt. 3,60 Euro pro Tag kostet das Parken dort; am Gerasdorfer Bahnhof ist es hingegen gratis, jedoch gibt es dort nur 89 Parkplätze. Ob Gerasdorf in Zukunft weitere Park&Ride-Anlagen bauen wird, kann Vojta aber noch nicht sagen.

