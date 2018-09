Darüber, ob oder in welcher Form vor Schulen Parteiwerbung betrieben wird, ist in Gerasdorf eine heiße Debatte ausgebrochen. „Halt! Zurück zur Vernunft!“, appelliert FP-Vizebürgermeister Dietmar Ruf und fordert einen sofortigen Stopp sämtlicher politischer Werbemaßnahmen vor Schulen. Er lehnt die Werbung für ein parteieigenes Ferienspiel der ÖVP, die Deponierung von Flyern in den Schulklassen und die Verteilung von Partei-Werbeutensilien in SPÖ-Parteijacken ab.

"Parteiwerbung in den Schulen finde ich verwerflich und ich versichere, weder gegenwärtig noch in der Zukunft diese Regelungen zu verletzen“SP-Stadtrat Michael Kramer

SP-Stadtrat Michael Kramer hingegen versichert die Einhaltung aller verfassungsrechtlichen Regelungen. „Die SPÖ hat sich bei der Schulbeginn-Aktion an alle gesetzlichen Vorgaben gehalten. Parteiwerbung in den Schulen finde ich verwerflich und ich versichere, weder gegenwärtig noch in der Zukunft diese Regelungen zu verletzen“, betont Kramer.

Als Parteiobmann der SPÖ sehe er es aber als unproblematisch an, den Taferlklasslern seitens des Bürgermeisters Alexander Vojta (SPÖ) eine Jausenbox, einen Bleistift und eine Minipizza zum Start in den Schulalltag zu übergeben. Er verweist auch auf Situationen, in der diese Regelungen von anderen Parteien nicht eingehalten wurden.

Von zwei jährlichen Aktionen der ÖVP berichtet VP-Stadträtin Kristina Mandl. Zum Schulschluss erhalten die Kinder den Termin für das Ferienspiel sowie Gutscheine für je eine Eiskugel in jedem Ortsteil von Gerasdorf. Der zweite Anlass, initiiert vom Niederösterreichischen Sicherheitsforum und durchgeführt von Mitgliedern der ÖVP, ist die Verteilung von Informationsmaterial zur Aktion Schutzengel, bei der Verkehrserziehung im Mittelpunkt steht.

Christian Kozer, Umweltgemeinderat der Grüfo, hält gar nichts von der Indoktrination von Minderjährigen. Wie Parteiwerbung bei Kindern funktioniert, ist ihm bewusst: „Sie findet hauptsächlich durch Anwesenheit bei Veranstaltungen und Festen, also im persönlichen Gespräch statt, aber auch über Medien der Gemeinde oder der Partei. Die fließende Grenze zwischen Politik und Verwaltung ist hier aber unbedingt zu beachten.“