Prozess um Tötung von tschetschenischem Videoblogger .

Am Landesgericht Korneuburg wird am Freitag die Tötung des tschetschenischen Videobloggers Mamichan U. alias Martin B. am 4. Juli 2020 in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) aufgerollt. Der Angeklagte soll seinen 43-jährigen Landsmann, einen Kritiker des tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramsan Kadyrow, durch sechs Pistolenschüsse aus geringer Entfernung ermordet haben. Dem Beschuldigten droht in der Geschworenenverhandlung lebenslange Haft. Er bestreitet die Vorwürfe.