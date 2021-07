Eine erste Entscheidung in der viel diskutierten Causa „Schottergruben-Projekt“ liegt seit Kurzem am Tisch: Die Behörde hat der Kovanda GmbH in einem 160 Seiten umfassenden Bescheid grünes Licht gegeben.

Wie berichtet, hat das Transport- und Schotterunternehmen um Schotterabbau auf einer Fläche von 4,9 Hektar angesucht. Schon seit vergangenem Jahr sorgt dieses Projekt für viel Aufregung in Teilen der Bevölkerung. Massiver Widerstand hat sich formiert ( die NÖN berichtete ).

Doch der Haken daran ist aus Sicht der Gegner, dass hier laut dem NÖ Raumordnungsprogramm, in dem die Eignungszonen seit den 1960er-Jahren festgelegt sind, Kies und Schotter rechtlich abgebaut werden darf. Wird der Antrag nun genehmigt, so ist es auch weiteren Schotterunternehmen möglich, Schotter und Kies in der Gemeinde abzubauen, so die Befürchtung der Kritiker. In Gerasdorf ist dies laut Mineralrohstoffgesetz auf 200 Hektar möglich.

„Die Gemeinde wird sich mit allen Mitteln wehren.“ SPÖ-Stadtchef Alexander Vojta will weiter gegen die Schottergrube vorgehen

Auch der Gemeinderat schaltete sich im Kampf gegen das Projekt ein. Dass die Schottergrube nun genehmigt wurde, ist für die zahlreichen Gegner des Vorhabens ein herber Rückschlag. Doch aufgeben sei keine Option: „Die Gemeinde wird sich mit allen Mitteln wehren“, gibt SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta bekannt. Dabei würden alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ergriffen – mit einem Einspruch gegen den Genehmigungsbescheid könne gerechnet werden.

Die Kovanda GmbH betont in einem offiziellen Statement, dass ein Gespräch mit dem Bürgermeister stattgefunden habe. Im Zuge dessen gab es auch „ein positives Entgegenkommen“ seitens des Unternehmens, heißt es in dem Schreiben.

Durch den Schotterabbau in der Gemeinde und eine damit verbundene Verkehrsreduktion könne die Umwelt geschont werden. Außerdem sei eine sparsame Wasserentnahme aus dem Marchfeldkanal aufgrund innovativer Technologien möglich, heißt es. Zu guter Letzt werde eine Retournierung des Gebiets nach erfolgtem Ressourcenabbau stattfinden, verspricht die Kovanda GmbH.