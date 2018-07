Seit Herbst letzten Jahres muss Petra Schultz ihre beiden Töchter von Seyring mit dem Auto nach Leopoldau bringen, damit diese rechtzeitig im Gymnasium in der Franklinstraße im 21. Wiener Gemeindebezirk sind. Das war nicht immer so: Bis September fuhr eine Schnellbahn um 7.19 Uhr von Seyring ab, die sowohl in Kapellerfeld als auch in Gerasdorf Halt machte. Nach einer Fahrplanänderung fährt der Zug durch die drei Stationen durch.

„Wir sind gezwungen, die Kinder mit dem Auto nach Leopoldau zu bringen, damit sie dort dann in jenen Zug einstiegen können, der zehn Minuten zuvor durch unsere Station durchgefahren ist“, ärgert sich die Seyringerin. Frühere oder spätere Züge seien keine Alternativen, da die Kinder dann eine halbe Stunde zu früh oder zu spät in der Schule wären.

ÖBB verweist auf das Gesamtsystem

Hilfesuchend wandte sich Schulz an die Stadtgemeinde. „Der neue Fahrplan ist für unsere Schüler eine Katastrophe“, attestierte ihr SP-Bürgermeister Alexander Vojta in einem Schreiben und versprach, die „untragbaren Zustände“ bei ÖBB und VOR aufzuzeigen und Verbesserungen einzufordern.

Schulz ist sich sicher, dass sie nicht alleine mit ihrem Ärger ist, besuchen doch viele Gerasdorfer Kinder und Jugendliche Schulen im 21. Bezirk. „Es gibt kein Gymnasium in der Gemeinde, wodurch in die umliegenden Regionen ausgewichen werden muss“, begründet sie. Die öffentliche Anbindung sei auch ein Entscheidungskriterium bei der Schulwahl gewesen, erklärt sie. Sollte sich an der Sachlage nichts ändern, werde sie sich nicht scheuen, eine Bürgerinitiative zu starten, kündigt sie an.

Bei der ÖBB begründet man die Fahrplanänderung mit der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in Wien. „Die dadurch steigende Nachfrage erforderte zusätzliche Züge“, sagt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. „Da die Züge der S2 zum Großteil über die Stammstrecke auf die S7 bis Flughafen Wien bzw. nach Wolfsthal geführt werden, hängen die Fahrpläne dieser Strecken produktionstechnisch unmittelbar zusammen. Das bedeutet in diesem Fall, dass Änderungen auf der einen Strecke auch Auswirkungen auf den Fahrplan der anderen haben“, erläutert er.

Die Züge auf der S2 seien in Taktlage gebracht und beschleunigt worden. Dadurch könne der betreffende Zug nicht mehr in Seyring, Kapellerfeld und Gerasdorf halten, erklärt man seitens der ÖBB.