Das umstrittene Schottergrubenprojekt in Gerasdorfs ist nach wie vor präsent. Während der Gerasdorfer Gemeinderat und Teile der Bevölkerung sich nach wie vor gegen dieses Vorhaben stellen, sehen Mitarbeiter des Transport- und Schottergewinnungsunternehmens Kovanda Gmbh ihre Arbeitsplätze gefährdet.

Bereits im vergangenen Jahr hat das Unternehmen um den Abbau von Schotter und Kies angesucht (die NÖN berichtete). Die Einreichunterlagen beinhalten eine Fläche von insgesamt 4,9 Hektar. Weitere Erschließungen im Gesamtausmaß von rund 200 Hektar könnten aber nach Bewilligung und Errichtung des ersten Schottergrubenabschnitts folgen, so die Befürchtung der Stadtpolitiker. Um dies zu verhindern, stellte sich der Gemeinderat einstimmig gegen das Projekt.

Viele der rund 100 Kovanda-Mitarbeiter sind durch die Ablehnung des Projekts seitens der Gemeinde besorgt. In einem offenen Brief an SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta – unterzeichnet von 87 Mitarbeitern – beklagen sie, sich im Stich gelassen zu fühlen: „Seit Monaten macht uns Ihre Vorgehensweise als SPÖ-Bürgermeister große Sorgen“, heißt es wörtlich. In dem Schreiben weisen die Mitarbeiter darauf hin, dass ihre Jobs durch die Verhinderung dieses Projekts gefährdet sein könnten. Auch den Vorwurf, dass Vojta „die Situation der Mitarbeiter dieses Unternehmens keineswegs am Herzen liegt“, äußern sie in dem Brief.

Mit der Bitte um einen Termin, im Zuge dessen ein Gespräch mit Firmenchef Leopold Kovanda und Belegschaftsvertretern gefordert wird, endet das Schreiben. Eine Antwort darauf folgte laut den Mitarbeitern aber nicht. Aus diesem Grund wurde das Schreiben dann an die Öffentlichkeit gebracht.

In einem Statement seitens des Bürgermeisters heißt es, dass eine persönliche Antwort an die Belegschaft bereits erfolgt sei. „Dafür hat sich Firmenchef Kovanda auch bereits bedankt“, erklärt Vojta nachdrücklich und weist die Kritik des Unternehmens zurück. In dieser Rückmeldung wurde die Belegschaftsvertretung, wie von den Mitarbeitern gefordert, zu einem persönlichen Gespräch eingeladen, ergänzt er. Ob der Termin auch angenommen wird, ist für Vojta noch offen, lässt er im NÖN-Gespräch wissen. Es sei dem Bürgermeister jedoch wichtig, den bis dato herrschenden Konflikt intern zu klären, anstatt diesen an die Öffentlichkeit zu tragen.

Eine Änderung der Sichtweise in Bezug auf dieses Projekt erfolge dennoch nicht. „Inhaltlich sind die Positionen bekannt und unverändert“, betont der Stadtchef. Er setze dennoch auf Beruhigung und Deeskalation der Situation.