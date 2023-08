Schulstraße soll für mehr Sicherheit in Schulgasse sorgen

„Seitdem ich Stadtrat bin, gibt es immer wieder Probleme beim Verkehr vor der Volksschule“, meint Manuel Schneider. Der SPÖ-Verkehrsstadtrat erzählt von einem Chaos in der Schulgasse, das durch Eltern verursacht wird, die ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schule bringen. Dabei seien die Erziehungsberechtigten oft knapp mit der Zeit dran, weil sie in die Arbeit müssen, und fahren oft zu schnell und knapp zur Schule zu, führt der Stadtrat aus: „Schüler, die die Straße passieren, werden dadurch gefährdet.“ Ab kommendem Schuljahr soll sich diese Situation ändern.

Aufgrund einer Neuerung in der Straßenverkehrsordnung ist es der Gemeinde nun möglich, die Schulgasse zu einer „Schulstraße“ zu erklären. Mit dieser neuen Regel gilt an Werktagen von 7 bis 9 Uhr sowie von 11.30 bis 13 Uhr ein Fahrverbot. Gesperrt ist nur ein Teil der Schulgasse zwischen Ecke Gemeindeweg und Ecke Schanzenweg. Anrainer, Schüler- und Krankentransporte sowie Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr sind vom Verbot ausgenommen. Allerdings dürfen diese sich, genauso wie Radfahrer, nur im Schritttempo bewegen.

„Laut Verkehrsexperten stärkt der Fußweg das Selbstvertrauen der Kinder“ Verkehrsstadtrat Manuel Schneider

Erlaubt ist hingegen das Gehen auf der Fahrbahn während der verkehrsberuhigten Zeiten. Dass die Schüler dadurch einen Teil ihres Schulwegs zu Fuß bewältigen können, soll sich auch positiv auf ihre Psyche auswirken. „Laut Verkehrsexperten stärkt der Fußweg das Selbstvertrauen der Kinder“, meint Stadtrat Schneider. Auch ist die neue Lösung klimafreundlich. So erhofft sich die Gemeinde eine bessere Luftqualität rund um die Schule. Bei der Einführung der „Schulstraße“ sind auch die Eltern miteinbezogen worden. Durch ihre häufigen Beschwerden war die Gemeinde auf das Thema aufmerksam gemacht worden.

Kein Erfolg für Kiss-and-Go Zone

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Versuch gestartet wird, das Verkehrschaos vor der Schule zu verringern. 2019 etwa führte die Gemeinde den sogenannten PEDI-Bus ein, bei denen Erwachsene eine Gruppe an Kindern morgens vom Volksbildungshaus abholten und zu Fuß zur Schule brachten. Dieses Konzept fand allerdings nicht lange Anklang und wurde kurze Zeit später wieder eingestellt. Auch eine Kiss-and-Go-Zone wurde auf der Stammersdorfer Straße eingerichtet, doch den Verkehr in der Schulgasse selbst dürfte das nicht verringert haben.

In Gerasdorf hofft man, dass die Einführung der Schulstraße nun ausreichen wird, um den Verkehr nahe der Schule regeln zu können. Eine Maßnahme hätte die Gemeinde notfalls noch in der Hinterhand, erzählt Stadtrat Manuel Schneider. „Eine Idee wäre es, die Fahrbahnoberfläche in eine andere Farbe zu ändern, damit man die Zone besser sieht“, erklärt er. Bisher fehle es aber an Budget.

Dass verkehrsberuhigende Maßnahmen in Gerasdorf bereits Erfolg zeigen, lasse sich am Beispiel Kapellerfeld beobachten, meint Manuel Schneider. Dort war vor Jahren eine Begegnungszone vor der Volksschule eingerichtet worden, die mit einem teilweisen Fahrverbot verbunden ist. „Das funktioniert gut, weil nun auch die Eltern zu Fuß hingehen und die Kinder bringen“, berichtet der Verkehrsstadtrat. Er könne sich vorstellen, Maßnahmen wie die neue „Schulstraße“ in Zukunft auch vor dem neu errichteten Gymnasium einzuführen.