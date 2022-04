Sorge um Lebensqualität: Business-Park sorgt für Protest

Werbung

Das zehn Hektar große Grundstück am Hofstättenweg 3, das knapp an der Grenze zu Wien liegt, ist eine große naturbelassene Trockenwiesenfläche, auf der sogar Bienenstöcke stehen. Besitzer der Grünfläche sind die Unternehmen Kollertransporte und Langes Feld GmbH – doch nicht mehr lange, wenn es nach den Bauplänen des tschechischen Immobilienkonzerns CTP geht.

Das Unternehmen plant, die Wiese zu kaufen und darauf einen fast fünf Hektar großen Business-Park zu errichten. Laut CTP sollen die Hallen an Klein- und Mittelunternehmen vermietet werden, doch die angrenzenden Nachbarn bezweifeln das.

Last-Mile-Logistik als Worst-Case-Szenario

So hat die benachbarte Firma Amira GmbH ein privates Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Die Erkenntnis der Experten: Weil das geplante Gebäude 74 Lkw-Verladerampen haben soll und sich der Standort an der Wiener Stadtgrenze befindet, könnte es sich bei dem Projekt um eine sogenannte Last-Mile-Logistik anstatt von „Klein- und Mittelbetrieben“ handeln. Dabei bringen große Lkw Waren in das Logistikzentrum, die dann mit kleineren Lieferwägen an individuelle Ziele geliefert werden. Für die Nachbarn würde das nicht nur ständige Lärmbelästigung, sondern auch konstanten Stau bedeuten.

Wir wollen unsere Häuser ja nicht verkaufen, es geht darum, dass das hier eine Idylle ist, die bedroht wird!“

Romana Böhm, Anrainerin

Denn um in den Hofstättenweg einzufahren, muss eine Ampel passiert werden, die für den befürchteten Verkehr nicht ausgerichtet ist. Wilhelm Grabmaier (Amira GmbH) klagt: „Meine Mieter müssten dann zu lange bei der Ampel warten. Das bedeutet Zeitverlust für meine Lkw-Fahrer und somit auch für die Lieferkette.“ Problematisch findet er, dass kein gesamtheitliches Verkehrskonzept entwickelt wurde.

Für die Anwohner der angrenzenden Schmatelka-Teich- Siedlung ist der erwartete Stau nur der Gipfel des Eisbergs. Sie fürchten, dass ihre Häuser und Grundstücke durch den geplanten Neubau bis zur Hälfte ihres Werts verlieren könnten. Anrainerin Romana Böhm geht es jedoch um den Verlust von Lebensqualität: „Wir wollen unsere Häuser ja nicht verkaufen, es geht darum, dass das hier eine Idylle ist, die bedroht wird!“ Der Neubau könnte bis zu 16 Meter hoch werden, was einen Verlust von Sonnenstunden für die Anrainer der Westseite bedeuten würde.

Am meisten Sorgen bereitet den Anwohnern jedoch, dass das Projekt der CTP auch die derzeit noch hohe Wasserqualität des Schmatelka-Teichs negativ beeinflussen könnte. Grund dafür ist der Standort des Baugrundstücks, denn angrenzend an die Baufläche befindet sich ein großer begrünter Hügel, der ebenfalls der Langes Feld GmbH gehört. Das Unternehmen widmet sich der Sicherung von Altlasten, die auf jenem Grundstück gelagert sind. Durch Grabungen am Nachbargrundstück könnten Stoffe in das in Richtung Gerasdorf fließende Grundwasser gelangen, mahnen die Siedlungsbewohner.

UVP wurde abgelehnt: Grundstück ist zu klein

Neben der Angst, dass kontaminiertes Wasser auch den Schmatelka-Teich verschmutzen könnte, sorgen sich die Bewohner auch, dass durch die Bodenversiegelung gar kein Wasser mehr in den See fließen könnte, denn laut Plänen der CTP würden fast 76 Prozent des Grundstücks zubetoniert werden. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau wurde von den Behörden abgelehnt, da das Grundstück zu klein ist und nicht in einem schutzwürdigen Gebiet liegt. Die Bewohner der Schmatelka-Siedlung, deren Häuser teilweise in nur 26 Metern Entfernung von dem geplanten Gebäude stehen, fühlen sich durch das Projekt bedroht.

Sie befürchten eine massive Verschlechterung ihrer Lebensqualität und wünschen sich ein Entgegenkommen der CTP, wie eine Dachbegrünung, fixe Ruhezeiten und eine Verlängerung des bereits vorhandenen Grünwalls als Sicht- und Lärmschutz. Eine Anfrage der NÖN zu den Befürchtungen und Vorschlägen der Bewohner ließ CTP unbeantwortet.

Auch fühlen sich die Bewohner von der Gemeinde im Stich gelassen. „Jeder weiß, was für ein großes Gebäude im Endeffekt dort stehen wird, aber niemand schert sich drum“, klagt Böhm. Man habe bereits mit dem Bürgermeister gesprochen, doch niemand scheine die Probleme der Bewohner ernst zu nehmen, bedauern die Betroffenen.

SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta wollte sich gegenüber der NÖN nicht zu der Thematik äußern. Sollte der Wunsch nach Mitsprache beim Bau nicht gewährt werden, wollen sich die Anrainer der Schmatelka-Siedlung zusammenschließen und versuchen, den Neubau zu verhindern. Momentan befindet sich das Projekt im Vorprüfstadium der Bezirkshauptmannschaft, dahingehend können die Pläne der CTP noch geändert werden.

