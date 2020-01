Klar auf dem ersten Platz mit 38,5 Prozent der abgegebenen Stimmen konnte sich die SPÖ halten. Dennoch ergibt sich ein Minus von 3,8 Prozent im Vergleich zu 2015, was dem Verlust von einem Mandat entspricht. Im NÖN-Gespräch überwiegen bei SPÖ-Spitzenkandidat Alexander Vojta aber Freude und Demut: „Ich bin sehr dankbar und freue mich über das erreichte Wahlziel, Nummer eins in Gerasdorf bleiben zu dürfen. Die Verluste hielten sich durchaus im Rahmen“, konstatiert er. „Ich sehe dies als eindeutigen Auftrag, weiterhin als Bürgermeister für unsere Stadt arbeiten zu dürfen“, sieht sich Vojta bestätigt.

Ein Plus von zwei Mandaten und somit 31,5 Prozent der Stimmen verzeichnete die ÖVP in der Stadtgemeinde. Spitzenkandidatin Kristina Mandl freut sich über das Vertrauen der Wähler und ist mit dem Ergebnis glücklich: „Das ist das historisch beste ÖVP-Ergebnis in Gerasdorf, und das trotz dem Antreten der NEOS. Wir sind froh, dass die Bevölkerung unsere Ideen, unseren Stil des Mitei nanders und des positiven Wahlkampfs mitgetragen hat“, bedankt sie sich für die Stimmen. Sie selbst hatte – entgegen vieler Stimmen in der ÖVP – nicht die Erwartung, die Stadt drehen zu können.

privat Zufriedene Gesichter bei der FPÖ: Christian Kopecek, Dietmar Ruf undDominik Sailer.

Die Gerasdorfer Freiheitlichen rund um Spitzenkandidat Dietmar Ruf waren trotz der schwierigen Ausgangslage durch die schwächelnde Bundespartei mit 16,7 Prozent der Stimmen äußerst zufrieden, ein Mandat büßten sie jedoch ein. Vor allem das Vertrauen in seine Person gibt Ruf Rückenwind: „Ich freue mich über die vielen Vorzugsstimmen, die ein historisches Ergebnis für einen FPÖ-Kandidaten in unserer Gemeinde darstellen.“

Über den Gewinn von einem zusätzlichen Mandat darf sich GRÜFO freuen: Spitzenkandidat Paul Vogler jubelt über den Stimmenzuwachs. „Wir haben uns von 6,1 auf 8,8 Prozent gesteigert, damit haben wir fast ein Drittel mehr Stimmen erreicht als beim letzten Mal.“ Fraktionskollege Christian Koza stimmt ein: „Mit dem Ergebnis und dem zuvor geführten Wahlkampf können wir Grüne wirklich sehr zufrieden sein.“

Den Sprung in den Gemeinderat schaffen die NEOS bei ihrem ersten Antritt: Spitzenkandidat Benjamin Scepka zeigt sich über den Gewinn von 2,5 Prozent der Stimmen und einem Mandat erfreut. „Dass man mir als jungen Kandidaten das Vertrauen ausspricht, freut mich besonders“, so der 20-Jährige.

Die größten Verluste musste die Liste „DU“ hinnehmen; im Vergleich zu 2015 wählten 3,3 Prozent weniger Gerasdorfer die Liste, damit verliert „DU“ ihre beiden Sitze im Stadtparlament. Spitzenkandidat Andreas Führer kann sich das Ergebnis noch nicht erklären: „Wir konnten die Zahlen noch nicht analysieren. Scheinbar besteht derzeit kein Interesse an den kritischen Themen, die wir eingebracht haben. Das Wahlergebnis ist zu akzeptieren, auch wenn ich denke, dass dem Gemeinderat mit uns viel Fachwissen und Interesse verloren gegangen ist.“

Die Liste DU will weiterhin „am politischen Leben teilnehmen“, jedoch ohne Handhabe im Gemeinderat. „Wir werden uns nicht zerstreuen, aber ob wir in fünf Jahren noch da sind, kann ich nicht sagen“, so Führer. Der Wechsel zu einer anderen Partei komme für ihn aber nicht infrage, „obwohl es während des Wahlkampfs einige Angebote gegeben hat.“

Die SPÖ will nun mit allen im Gemeinderat vertretenen Oppositionsparteien Gespräche zu möglichen Koalitionen führen.