SPÖ und FPÖ haben dieser Tage ihre Ideen für die Lösung eines alten Problems präsentiert. Derzeit ist es so, dass die Pendler aus Kapellerfeld, Seyring und Föhrenhain in die erste Außenzone fallen und damit für ihre Jahreskarte um 250 Euro mehr zahlen müssen, als die Bewohner der übrigen Ortsteile.

In den letzten zehn Jahren hätte es vonseiten des Landes NÖ immer wieder Zusagen für eine Ausweitung der Zone 100 gegeben, berichtet SP-Bürgermeister Alexander Vojta. „Das Versprechen wurde aber nie eingelöst, auch nicht bei der letzten Tarifreform“, bedauert er. Man wolle nun nicht mehr länger warten, sondern das Thema selbst in die Hand nehmen, kündigt Vojta an.

„Wäre es nicht leistbar, würden wir es nicht vorschlagen“

Während die SPÖ den gesamten Differenzbetrag unter dem Slogan „Zone 100 für ganz Gerasdorf“ refundieren will, schlägt die FPÖ einen „Umwelt-Mobilitätsbonus“ in der Höhe von 100 Euro vor. Die Parteien wollen ihre Ideen als Anträge im Gemeinderat einbringen. „Für unsere Idee werde ich in den nächsten Wochen bei den anderen Parteien werben“, kündigt FP-Vizebürgermeister Dietmar Ruf an.

Warum man nicht im Vorfeld mit der FPÖ Gespräche für einen gemeinsamen Vorschlag geführt hat, begründet der SP-Bürgermeister so: „Bei uns ist es derzeit ein bisschen wie im Parlament, es gilt das Spiel der freien Kräfte.“ Für die SPÖ gehe es darum, eine Ungerechtigkeit zu beseitigen, damit die Bewohner von Kapellerfeld, Seyring und Föhrenhain künftig ebenfalls nur 356 Euro für ihre Jahreskarte zahlen müssen. Die Kosten für die Außenzone würde die Gemeinde ersetzen.

Um welche Summe es sich dabei handelt, wollte Vojta noch nicht sagen und verwies auf die Budgetverhandlungen: „Das ist noch Gegenstand von Gesprächen. Wir haben es aber durchgerechnet. Wäre es nicht leistbar, würden wir es nicht vorschlagen“, betonte er.

Die FPÖ will mit dem 100-Euro-Bonus den Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel schmackhaft machen und so den innerörtlichen Verkehr reduzieren, wie Ruf hofft. „Es soll ein Beitrag zu mehr Fairness und Gerechtigkeit sein“, sagt er.